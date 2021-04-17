انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في العاصمة الليبية

محمود تركية ا ف ب

مسنون ليبيون ينتظرون تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد مع بدء حملة التلقيح في العاصمة طرابلس بتاريخ 17 نيسان/ابريل 2021

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طرابلس (أ ف ب)

بدأ تطعيم سكان العاصمة الليبية طرابلس ضد كوفيد السبت، وأعطت السلطات أولوية التلقيح للمسنين والطاقم الطبي في البلد الذي أضعفته النزاعات.

أُجلس عشرات المسنين المنتظرين في باحة مفتوحة مع احترام التباعد الجسديّ صباحا أمام مركز التلقيح في طرابلس، وفق مراسلة فرانس برس.

وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار "لدينا لقاح سبونيك-في الروسي الذي يعطى للذين أعمارهم أقل من 60 سنة. ولدينا أسترازينيكا الذي سيعطى لمن فوق الـ60 سنة. و لدينا أيضا اللقاح الصيني سينوفاك".

وأوضح المسؤول أن اللقاحات ستوزع على أنحاء البلاد، بما في ذلك "بلديات الشرق والجنوب في الأيام المقبلة".

تسجّل ليبيا حاليا نحو ألف إصابة جديدة بكورونا يوميا، وهو عدد مرتفع مقارنة بالأشهر الماضية، وبلغت الحصيلة الإجمالية الرسميّة 171,131 إصابة بينها 2882 وفاة في البلد الذي تضررت بناه التحتية الطبيّة نتيجة نزاعات العقد الأخير.

وأطلقت ليبيا رسميا حملة التلقيح ضد كوفيد في 10 نيسان/ابريل، ودشّنها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بتلقي أول جرعة.

وتحضّ طرابلس الليبيين للتسجيل عبر منصّة إلكترونية وضعتها بداية آذار/مارس استعدادًا لحملة التلقيح.

والمنصّة مخصّصة لليبيين حصرا، لكن السلطات تؤكد أنها ستلقح جميع السكان، بما في ذلك الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني.

رغم تسجيل إصابات بنسخ متحورة من الفيروس، لم تفرض الحكومة إغلاقا أو حظر تجول ليلي، في حين جعلت وضع الكمامة إلزاميا في الفضاءات المغلقة.

© 2021 AFP