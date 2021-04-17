بطولة ألمانيا: بايرن يداوي جراحه ويقترب من اللقب ومدربه يكشف رغبته في الرحيل

فابيان بيمر تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبو بايرن ميونيخ يحيون زميله جمال موسيالا (الثاني من اليمين) على هزه شباك فولفسبورغ (3-2) في الدوري الالماني في 17 نيسان/أبريل 2021.

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برلين (أ ف ب)

داوى بايرن ميونيخ جراحه الأوروبية واستعاد توازنه وفارق النقاط السبع عن مطارده المباشر لايبزيغ عندما تغلب بصعوبة على مضيفه فولفسبورغ 3-2 السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة المانيا في كرة القدم، أعلن بعدها مباشرة مدربه هانزي فليك رغبته في الرحيل بنهاية الموسم.

وفرض الواعد جمال موسيالا (18 عامًا و50 يومًا) نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 15 و37 رافعا غلته الى ستة أهداف في الدوري هذا الموسم، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ البوندسليغا يسجل هذا العدد من الاهداف.

وسجل المهاجم الدولي الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ الهدف الثاني في الدقيقة 24، فيما سجل الهولندي فاوت فيخهورست (35) وماكسيميليان فيليب (54) هدفي أصحاب الأرض.

- الرحيل بنهاية الموسم -

في غياب هدّافه والبوندسليغا هذا الموسم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الاصابة (35 هدفا)، استعاد النادي البافاري معنوياته بعد خيبته القارية عندما جُرِّد من لقبه بطلا لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء رغم فوزه على باريس سان جرمان الفرنسي وصيف الموسم الماضي 1-صفر في اياب ربع النهائي (خسر ذهابا في ميونيخ 2-3)، وعوّض سقوطه في فخ التعادل امام ضيفه أونيون برلين 1-1 السبت الماضي.

واستغل بايرن سقوط لابيزيغ في فخ التعادل السلبي امام ضيفه هوفنهايم الجمعة في افتتاح المرحلة ليعيد الفارق بينهما الى سبع نقاط قبل خمس مراحل من نهاية الموسم في سعيه الى اللقب التاسع تواليا.

وقال المدرب الذي يربطه عقد مع بايرن حتى العام 2023 في تصريح لشبكة "سكاي" عقب المباراة: "أخبرتُ الفريق بذلك، أريد أن أنهي عقدي مع نهاية الموسم".

وردًا على سؤال عن إمكانية الإشراف على المنتخب الوطني في المستقبل، أكّد فليك أن من شيء محسوم حتى الساعة.

وتابع المدرب الذي قاد العملاق البافاري الى سداسية تاريخية الموسم الماضي "إنه قراري الذي اتخذته بعد تفكير عميق. شرحتُ الاسباب داخليًا مع المعنيين وستبقى مسألة داخلية في الوقت الراهن".

ودار في الأيام الماضية حديث عن توتر العلاقة بين فليك والمدير الرياضي في النادي البافاري البوسني حسن صالحميدزيتش، على خلفية سياسة الانتقالات في الإدارة، لاسيما في ما يتعلق بقرار عدم التجديد لقلب الدفاع جيروم بواتنغ.

في المقابل، مني فولفسبورغ بخسارته الثانية تواليا فتجمد رصيده عند 54 نقطة في المركز الثالث.

وبكّر العملاق البافاري بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة 15 عبر موسيالا بمجهود فردي رائع امام المرمى تلاعب خلاله بثلاثة مدافعين قبل أن ينهيه بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة على يمين الحارس البلجيكي كون كاستيلس.

وعزز تشوبو-موتينغ تقدم النادي البافاري مستغلا خطأ فادحا للحارس كاستيلس في التقاط كرة عرضية للدولي النمسوي دافيد ألابا فتهيأت أمام الدولي الكاميروني الذي تابعها بسهولة داخل المرمى الخالي (24).

وأهدر لوروا سانيه فرصة التعزيز عندما تلقى كرة على طبق من ذهب داخل المنطقة من توماس مولر فسددها فوق العارضة (31).

وتابع سانيه مسلسل إهدار الفرص السهلة عندما تلقى كرة من مولر عند حافة المنطقة فسددها بعيدا عن المرمى (33).

ونجح فيخهورست في تقليص الفارق بتسديدة زاحفة بيمناه من داخل المنطقة إثر كرة من النمسوي كسافر شلاغر فأسكنها الزاوية اليسرى للحارس مانويل نوير (35).

لكن موسيالا أعاد الفارق الى سابق عهده بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من مولر أسكنها على يسار الحارس كاستيلس (37).

ورفع مولر عدد تمريراته الحاسمة في البوندسليغا الى 19 كأفضل ممرر حاسم في البطولات الخمس الكبرى هذا الموسم.

وتابع بايرن ميونيخ أفضليته في الشوط الثاني وأبعد المدافع الفرنسي ماكسانس لاكروا كرة من باب المرمى لموسيالا بعد تسديدة بيمناه من مسافة قريبة (51).

وقلص أصحاب الارض الفارق مجددا مطلع الشوط الثاني عندما مرر البرازيلي باولو أوتافيو كرة الى فيليب المتوغل داخل المنطقة فتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (54).

وجرّب الدولي الكندي ألفونسو ديفيس حظه بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة أبعدها الحارس الى ركنية (68).

وأهدر البديل الفرنسي جيروم روسيون فرصة إدراك التعادل لفولفسبورغ من انفراد أنهاه بتسديدة زاحفة بجوار القائم الايسر (84).

- مونشنغلادباخ يدك شباك فرانكفورت برباعية -

وأكرم بوروسيا مونشنغلادباخ وفادة ضيفه أينتراخت فرانكفورت الرابع ودك شباكه برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها ماتياس غينتر (10) ويوناس هوفمان (60) والدولي الجزائري رامي بنسبعيني (67) والنمسوي هانيس فولف وولف (90+5).

وصعد بوروسيا مونشنغلاباخ الى المركز السابع برصيد 43 نقطة بفارق الاهداف امام أونيون برلين الفائز على ضيفه شتوتغارت بهدفين لغريشا بروميل (20) والكرواتي بيتار موسى (43) مقابل هدف لفيليب فورستر (49).

وبات بوروسيا مونشغلادباخ على بعد نقطة واحدة من المركز السادس الذي يحتله باير ليفركوزن والمؤهل الى الادوار الاقصائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ويلعب لاحقا باير ليفركوزن مع كولن.

وأسدى بوروسيا مونشنغلادباخ خدمة إلى بوروسيا دورتموند الذي بات يملك فرصة تقليص الفارق الى أربع نقاط عن أينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، و5 نقاط عن فولفسبورغ الثالث.

ويلعب بوروسيا دورتموند مع ضيفه فيردر بريمن الاحد في ختام المرحلة.

وأعاد فرايبورغ ضيفه شالكه صاحب المركز الاخير الى سكة الهزائم عندما سحقه برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها لوكاس هولر (7) والمجري رولاند سالاي (22 من ركلة جزاء) وكريستيان غونتر (50 و74).

وكان شالكه حقق فوزه الثاني هذا الموسم والاول بعد 13 مباراة عندما تغلب على ضيفه أوغسبورغ 1-صفر في المرحلة الماضية، لكنه تعرض اليوم لخسارته الـ20 واقترب أكثر أكثر من الهبوط الى الدرجة الثانية.

وبات شالكه يتخلف بفارق 13 نقطة عن هرتا برلين صاحب المركز السادس عشر الذي يخوّل صاحبه خوض ملحق البقاء او الهبوط الى الدرجة الثانية.

وتأجلت مباراة هرتا برلين مع مضيفه ماينتس بسبب أربع حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف ممثل العاصمة الذي يحتاج الى فوز فقط ليؤكد هبوط شالكه الى الدرجة الثانية.

واستغل فرايبورغ خسارة شتوتغارت لينتزع منه المركز التاسع بعدما رفع رصيده الى 40 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الاخير.

وتعادل أوغسبورغ مع أرمينيا بيليفيلد سلبا.

© 2021 AFP