بطولة إنكلترا: نيوكاسل يفرمل وست هام ويعزز حظوظه بالبقاء

ستيو فروستر تصوير مشترك/ا ف ب

لاعب وسط نيوكاسل جو ويلوك يحتفل بهدف الفوز في مرمى وست هام يونايتد (3-2) في الدوري الانكليزي في 17 نيسان/أبريل 2021.

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لندن (أ ف ب)

عزّز نيوكاسل يونايتد حظوظه بالبقاء عندما فرمل ضيفه وست هام يونايتد وتغلب عليه 3-2، السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وتلقى وست هام يونايتد ضربتين موجعتين في دقيقة واحدة وتحديداً الدقيقة 36 حيث استقبلت شباكه الهدف الأول لأصحاب الأرض بالنيران الصديقة عبر مدافعه الفرنسي عيسى ديوب، وطرد مدافعه كريغ دوسون لتلقيه الانذار الثاني بعد الاول في الدقيقة 12.

وعزز البرازيلي جولينتون تقدم نيوكاسل بالهدف الثاني عندما استغل كرة من ركلة ركنية تابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (41).

وكفَّر ديوب عن خطئه عندما قلص الفارق لوست هام في الدقيقة 73 بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية لجاريد بوين، ثم حصل فريقه على ركلة جزاء اثر لمسة يد على المدافع كيران كلارك فانبرى لها جيسي لينغارد، المعار من مانشستر يونايتد، بنجاح مدركا التعادل 80).

ورفع لينغارد غلته التهديفية الى تسعة أهداف مع أربع تمريرات حاسمة في عشر مباريات بألوان فريقه الجديد.

لكن نيوكاسل نجح في خطف هدف الفوز بعد دقيقتين عبر جوزيف ويلوك بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية للاسكتلندي مات ريتشي.

وهو الفوز الثاني على التوالي لنيوكاسل يونايتد والتاسع هذا الموسم فارتقى من المركز السابع عشر، آخر المراتب التي تبقي صاحبها في الدوري الممتاز، الى الخامس عشر برصيد 35 نقطة بفارق تسع نقاط امام فولهام الثامن عشر وصاحب آخر المراكز التي تؤدي الى هبوط صاحبها الى الدرجة الاولى (الثانية عمليا).

وحرم نيوكاسل وست هام من فوزه الثالث تواليا وتعزيز موقعه في المركز الرابع، فأسدى خدمة الى تشلسي الخامس وليفربول السادس، أبرز منافسيه على المركز الرابع الاخير المؤهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتجمد رصيد وست هام يونايتد عند 55 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة امام تشلسي الذي تأجلت مباراته مع برايتون حتى الثلاثاء المقبل بسبب خوضه نصف نهائي كسابقة كأس إنكلترا ضد مانشستر سيتي حامل اللقب لاحقا، وليفربول الذي يحل ضيفا على ليدز يونايتد الإثنين.

ويلعب لاحقا ولفرهامبتون مع شيفيلد يونايتد، والأحد أرسنال مع فولهام، ومانشستر يونايتد مع بيرنلي.

وتستكمل المرحلة الاربعاء بلقاء أستون فيلا مع مانشستر سيتي، على أن تختتم الخميس بلقاء ليستر سيتي مع وست بروميتش ألبيون.

وتأجلت مباراة ساوثمبتون مع كريستال بالاس الى موعد لاحق.

© 2021 AFP