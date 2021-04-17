بطولة فرنسا: رين يواصل صحوته ويعزز حظوظه الاوروبية

لويك فينانس ا ف ب/ا ف ب

لاعبو رين يحتفلون بهز شباك أنجيه (3-صفر) في الدوري الفرنسي في 17 نيسان/أبريل 2021.

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انجيه (فرنسا) (أ ف ب)

واصل رين صحوته وعزّز حظوظه الأوروبية بفوزه الكبير على مضيفه أنجيه 3-صفر، السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين من بطولة فرنسا في كرة القدم.

وانتظر رين الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لافتتاح التسجيل عبر البلجيكي جيريمي دوكو، قبل أن يعزّز مارتان تيرييه التقدّم مطلع الشوط الثاني (64)، ويسجّل سيرهو غيراسي الهدف الثالث في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثاني على التوالي لرين والرابع في مبارياته الخمس الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، فصعد الى المركز السادس مؤقتا بفارق نقطتين امام مرسيليا الذي يستضيف لوريان لاحقا.

وقلّص رين الفارق إلى نقطة واحدة عن لنس صاحب المركز الخامس المؤهل إلى ملحق مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

ويحل لنس ضيفا على بريست الاحد في ختام المرحلة.

وثأر رين لخسارته على أرضه امام أنجيه 1-2 ذهابا في 23 تشرين الاول/أكتوبر الماضي، ولخروجه أمام الفريق ذاته في الدور الـ32 لمسابقة كأس فرنسا بخسارته 1-2 أيضا في أنجيه في 11 شباط/فبراير الماضي.

ويلعب الأحد أيضا باريس سان جرمان مع سانت اتيان، وديجون مع نيس، ورينس مع متز، ونيم مع ستراسبورغ، وبوردو مع موناكو، ونانت مع ليون.

في المقابل، تجمد رصيد أنجيه عند 41 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتلقى أنجيه ضربة قاسية قبل مواجهة مضيفه باريس سان جرمان الاربعاء المقبل في ربع نهائي مسابقة الكأس.

© 2021 AFP