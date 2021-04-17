بطولة مصر: غياب حارس الأهلي عن قمة الزمالك بسبب كورونا

كريم جعفر ا ف ب

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القاهرة (أ ف ب)

في أجواء ملتهبة وصافرة محلية، يلتقي قطبا كرة القدم المصرية الأهلي حامل اللقب ووصيفه الزمالك المتصدر راهنا، الأحد بملعب القاهرة الدوري، في مباراة القمة رقم 121 والمؤجلة بينهما من الجولة الرابعة.

وتعرّض الأهلي لصفعة عشية المباراة بعد اعلانه عن اصابة حارسه الدولي محمد الشناوي (32 عاما) بفيروس كورونا، ليكون علي لطفي بديلا له.

وتقام مباراة القمة في أجواء غلّفها التوتر والتعصّب بين جماهير وإعلام الناديين، في أعقاب أحداث مباراة الفريقين في دوري الشباب مواليد 1999 الاثنين الماضي.

وعقب خروج عدد من لاعبي الزمالك عن النص ونيلهم عقوبات من لجنة الانضباط باتحاد الكرة رفضتها ادارة الناديين، اعتبرها الزمالك مبالغا فيها والاهلي غير كافية.

يضاف ذلك إلى أزمة اسناد ادارة المباراة لطاقم تحكيم مصري، للمرة الاولى منذ مواجهتهما في الدور الثاني من موسم 2018 والتي فاز بها الزمالك 3-1 وادارها الدولي محمد الحنفي، فيما شهدت اعتراضات بالجملة من الجانبين على قراراته. ويُعدّ محمود البنا الأقرب لقيادة المباراة.

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قد قرّر الاستعانة بحكام مصريين لإدارة المباراة، في قرار رفضه الناديان عبر بيانات رسمية مطالبين الاستعانة بطاقم تحكيم اجنبي.

إلا أن مجاهد أصر على قراره وفي النهاية رضخت ادارة الناديين مع تحفظات، بعدما فشلت جهود رئيس اللجنة الثلاثية في عقد اجتماع بين محمود الخطيب رئيس الأهلي وعماد عبد العزيز رئيس الزمالك، بهدف تهدئة الأجواء بين الناديين قبل المواجهة.

ويسعى الزمالك متصدر المسابقة إلى تحقيق الفوز لضرب عدة عصافير بحجر واحد، كما اشار مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون للاحتفاظ بصدارة الدوري، تحقيق فوز معنوي على الغريم التقليدي والسعي للفوز باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ موسم 2015، بعد الخروج المبكر من دوري ابطال افريقيا.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بفارق 4 نقاط عن المصري البورسعيدي الذي لعب أربع مباريات أكثر، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة.

ولا يعاني الزمالك من أية غيابات في صفوفه باستثناء غياب إمام عاشور وأحمد عيد، بعد إيقافهما بقرار من لجنة الانضباط.

وقال كارتيرون في محاضرة مطولة للاعبين كشف عنها الموقع الرسمي للزمالك "المباراة ليست سهلة ويجب التعامل بحذر شديد وعدم النظر للغيابات التي يعاني منها المنافس".

- إصابات الأهلي -

و أكد أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك، على ارتفاع الروح المعنوية للاعبيه قبل مواجهة الأهلي، بعد استعادة نغمة الانتصارات المحلية والإفريقية، رغم الخروج من دوري الأبطال.

أضاف نبيه في تصريحات صحفية "هناك إصرار كبير لدى اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، والحفاظ على صدارة الدوري. على الجانب الآخر، يواجه الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أزمة كبيرة، لغياب عدد كبير من عناصره الأساسية بسبب الاصابة، واضطراره للاعتماد على عدد من البدلاء.

وإلى الشناوي المصاب بكورونا، سيغيب عن تشكيلة الأهلي أيضا التونسي علي معلول الظهير الأيسر الذي يعاني من تمزق منذ مشاركته أمام بايرن ميونيخ الالماني في مونديال الأندية قبل شهرين.

كما يغيب لاعب الوسط حمدي فتحي بسبب إصابته في يده مع منتخب مصر، إلى جانب محمود وحيد بديل معلول ومحمد هاني الظهير الأيمن والنيجيري جونيور أجايي والمدافع ياسر ابراهيم.

وكثّف موسيماني محاضراته النظرية للاعبين عن خطط وأسلوب خوض مواجهة الزمالك. وقال في تصريحات صحفية عقب مباراة النصر في كأس مصر "لقاء الزمالك لا يحتاج التحفيز، لأننا سنواجه أحد أفضل الفرق في إفريقيا، لكن لدينا هدف واحد هو الفوز من أجل السعي نحو استعادة صدارة الترتيب والحفاظ على اللقب".

© 2021 AFP