جائزة إيميليا رومانيا الكبرى: هاميلتون ينطلق في الصدارة للمرة 99

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حل هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، في المركز الأول ضمن التجارب الرسمية لجائزة إيميليا رومانيا

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ايمولا (إيطاليا) (أ ف ب)

سينطلق بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون من المركز الأول في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، وذلك للمرة الـ99 في مسيرته الزاخرة ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد تصدّره التجارب الرسمية السبت.

على حلبة إيمولا الشهيرة، جاء الفارق ضئيلا جدا بين سائق مرسيدس البالغ 36 عاما (1:14.411 دقيقة) وسائقي ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس (1:14.446) والهولندي ماكس فيرستابن (1:14.498).

وينطلق في المركز الرابع شارل لوكلير من موناكو (فيراري) والخامس الفرنسي بيار غاسلي (ألفاتاوري)، أمام ثنائي ماكلارين الأسترالي دانيال ريكياردو والبريطاني لاندو نوريس، فيما اكتفى زميل هاميلتون، الفنلندي فالتيري بوتاس بالمركز الثامن.

وكان فيرستابن خطف صدارة التجارب الرسمية في الجولة الأولى في جائزة البحرين الكبرى على حلبة صخير في 28 آذار/مارس الماضي، بيد أن هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، استفاد من خبرته واستراتيجيته لخطف اللقب.

وعلى أرض فريق فيراري في إيطاليا، لكن دون جماهيره الشغوفة بسبب بروتوكول فيروس كورونا، اكتفى السائق الثاني في الحصان الجامح الإسباني كارلوس ساينس جونيور بالحلول في المركز الحادي عشر.

أما بطل العالم مرتين في 2005 و2006، مواطنه فرناندو ألونسو، العائد إلى عالم الفئة الأولى بعمر التاسعة والثلاثين بعد غياب سنتين، فاكتفى بالمركز الخامس عشر، فيما حلّ زميله الفرنسي في فريق ألبين استيبان أوكون تاسعا.

- ترتيب العشرة الأوائل:

1. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:14.411

2. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:14.446

3. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:14.498

4. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:14.740

5. بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:14.790

6. دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:14.826

7. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:14.875

8. فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:14.898

9. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:15.210

10. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 0.000

© 2021 AFP