دورة مونتي كارلو: تسيتسيباس بسهولة إلى النهائي

فاليري آش ا ف ب

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موناكو (أ ف ب)

بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف خامساً عالمياً، نهائي دورة مونتي كارلو لكرة المضرب، ثانية بطولات الماسترز ألف نقطة، بفوزه السهل السبت على البريطاني دانيال إيفانز الـ33 عالمياً 6-2 و6-1 في ساعة و9 دقائق.

ويلاقي تسيتسيباس الذي لم يخسر أي مجموعة في الدورة الحالية، الفائز بين الروسي أندري روبليف الثامن الذي اقصى الإسباني رافايل نادال من ربع النهائي وحرمه مواصلة المشوار نحو لقبه الثاني عشر في الإمارة، والنروجي كاسبر رود المصنف 27.

وتفتتح الدورة منافسات الملاعب الترابية لهذا الموسم، بعد أن ألغيت الموسم الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا، فيما كان الإيطالي فابيو فونييني آخر المتوجين بها عام 2019.

ونجح تسيتسيباس باطاحة إيفانز الذي حقق بدوره مفاجأة ضخمة باقصاء الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول عالميا في ثمن النهائي.

وبلغ تسيتسيباس نصف نهائي البطولات الكبرى ثلاث مرات وأحرز لقب دورة الماسترز الختامية لعام 2019.

وكان نصف النهائي السادس له في إحدى دورات الألف نقطة للماسترز، والأول في الإمارة.

وهذا الفوز الثالث تواليا لليوناني على إيفانز بعد نصف نهائي دورة دبي ودور الـ32 لدورة هامبورغ الألمانية العام الماضي.

© 2021 AFP