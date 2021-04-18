دورة مونتي كارلو: تسيتسيباس يظفر بأولى بطولاته لماسترز الألف نقطة

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس يحمل كأس دورة مونتي كارلو بعد فوزه في المباراة النهائية على الروسي أندري روبليف في 18 نيسان/أبريل 2021

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موناكو (أ ف ب)

فاز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامساً عالمياً، بأول بطولة له في فئة الماسترز ألف نقطة عندما أسقط الروسي أندري روبليف الثامن في نهائي دورة مونتي كارلو الأحد 6-3 و6-3، في مباراة انتهت في أقل من ساعة وربع الساعة.

وقال اليوناني البالغ من العمر 22 عاماً بعد أن جثا على ركبتيه في الملعب "العاطفة تغمرني. إنه أجمل انتصار في حياتي حتى الآن".

وأضاف "كنت أعرف أنه سيكون خصماً قوياً للغاية، وكنت متوتراً للغاية في بداية المباراة"، مشيراً إلى أنه سبق أن تواجه مع روبليف مرات عدة.

وبهذا الفوز، باتت الأفضلية لليوناني في المواجهات بينهما مع أربع انتصارات له في مقابل ثلاثة للروسي.

وتابع تسيتسيباس بالقول "أنا فخور بالأداء الذي قدمته في الملعب".

وبعد الإقصاء المبكر للمصنف أول الصربي نوفاك ديوكوفيتش ووصيفه الإسباني رافايل نادال، قال تسيتسيباس "لا أرى أي سبب للمغادرة من دون الكأس. اعتقدت أنني أستحق ذلك".

وفي الإجمالي، يمتلك تسيتسيباس الآن ستة ألقاب ضمن رابطة المحترفين، بالإضافة إلى لقب بطولة الماسترز الختامية لموسم لاعبي كرة المضرب المحترفين في عام 2019، وأربع بطولات 250 نقطة (ستوكهولم 2018، مرسيليا وإستوريل 2019، ومرسيليا 2020).

من جهته، أعرب روبليف عن حزنه "لأنني لم أتمكن من اللعب بشكل أفضل في النهائي، لأنني لم أتمكن من القتال بشكل أفضل".

وأضاف "أنا متعب بعد كل تلك المباريات، مرهق. لكن هذا ليس عذراً، لقد كان أفضل مني، وليس هناك ما يقال".

لكن رغم ذلك، لا يزال روبليف سعيداً بإقصائه لنادال "أحد أفضل اللاعبين في التاريخ".

© 2021 AFP