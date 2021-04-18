11 قتيلا ونحو مئة جريح في حادث قطار جديد في مصر

أيمن عارف ا ف ب

أشخاص محتشدون في المكان الذي خرج فيه قطار عن سكته شمال القاهرة في 18 نيسان/إبريل 2021

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القاهرة (أ ف ب)

قتل ما لا يقل عن 11 شخصا وأصيب نحو مئة عند خروج قطار عن السكة شمال القاهرة بعد ثلاثة أسابيع على حادث قطار حصد 20 قتيلا في مصر.

وذكرت السلطات المصرية أن أربعا من عربات القطار الذي كان متوجها من القاهرة إلى المنصورة على بعد 130 كيلومترا شمالا، خرجت عن السكة في بلدة طوخ في محافظة القليوبية.

ولم تعرف على الفور أسباب الحادث.

وأكدت وزارة الصحة في بيان "وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار طوخ وخروج 14 منهم من المستشفيات بعد تقديم الرعاية الطبية لهم والتأكد من تحسن حالتهم الصحية".

وأرسلت عشرات سيارات الإسعاف إلى المكان وفق وزارة الصحة. وتوجه محققون إلى مكان الحادث في محاولة لمعرفة الأسباب.

وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي من فرق الهندسة في الجيش المصري التحقيق في هذا الحادث الجديد.

وقال مصدر أمني إن سائق القطار ومسؤولين آخرين في السكك الحديد أوقفوا على ذمة التحقيق.

وتشهد مصر بصورة متكررة حوادث قطارات ومرور مأسوية بسبب فوضى تعم الطرقات، أو العربات القديمة وحال الطرقات والسكك الحديد التي لا تخضع لصيانة جيدة ولمراقبة كافية.

وعادة ما تنسب حوادث القطارات لمشاكل تتعلق بالبنى التحتية والصيانة.

وقتل 20 شخصا وجرح نحو 200 في حادث اصطدام بين قطارين في 26 آذار/مارس الماضي في محافظة سوهاج بالصعيد على بعد 460 كيلومترا جنوب القاهرة. وأفادت النيابة العامة الأسبوع الماضي، أن سائق القطار ومساعده لم يكونا في عربة القيادة وقت الحادث.

وكان وزير النقل المصري كامل الوزير أشار إلى "الخطأ البشري" باعتباره من "أسباب وقوع مثل هذه الحوادث"، مؤكدا اكتمال منظومة التشغيل الآلي للسكك الحديد في عام 2024.

وتعهد السيسي بمعاقبة المسؤولين عن حوادث القطار هذه.

- قرض من بنك التنمية الإفريقي -

في مطلع شباط/فبراير أعلن بنك التنمية الإفريقي منح مصر قرض بقيمة 145 مليون يورو "لتمويل وتحسين سلامة واداء نظام السكك الحديد في البلاد في إطار مشروع وطني لتحديثها".

وأضاف "من المتوقع أن يستفيد أصحاب الدخول المنخفضة، والذين يشكلون حوالي 40% من جملة السكان (100 مليون نسمة)، من تحسينات (السكك الحديدية) حيث يعتمدون على القطارات كوسيلة نقل ميسورة التكلفة".

وأكثر الحوادث حصدا للأرواح في مصر وقع في العام 2002 عندما لقي 361 شخصا حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم في جنوب العاصمة.

في شباط/فبراير 2019 اصطدم قطار بجدار في محطة رمسيس في القاهرة ما أدى إلى انفجار وحريق قضى فيهما نحو 20 شخصا.

© 2021 AFP