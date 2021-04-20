إقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر بعد حادثين في أقل من شهر

أيمن عارف ا ف ب

أشخاص محتشدون في المكان الذي خرج فيه قطار عن سكته شمال القاهرة في 18 نيسان/إبريل 2021

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القاهرة (أ ف ب)

قرّر وزير النقل المصري اللواء كامل الوزير الثلاثاء إقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر بعد حادثي قطارات في أقل من شهر أوقعا أكثر من 30 قتيلا، بحسب بيان للوزارة.

وقال البيان إن "رئيس مجلس ادارة الهيئة محمد رسلان شلبي نقل لوظيفة مستشار الوزير لشؤون السكك الحديدية".

وأضاف البيان أنه تم تعيين مصطفى عبد اللطيف ابو المكارم في منصب رئيس الهيئة.

وأكد البيان إجراء تغييرات في قيادات هيئة السكك الحديد خصوصا في قطاعي الصيانة والتطوير "بهدف الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل لهيئة السكك الحديدية".

وقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وأصيب نحو مئة بجروح الأحد عند خروج قطار عن السكة شمال القاهرة بعد ثلاثة أسابيع على حادث قطار آخر حصد 20 قتيلا في 26 آذار/مارس في محافظة سوهاج بجنوب مصر.

وتشهد مصر بصورة متكررة حوادث قطارات ومرور مأسوية بسبب فوضى تعم الطرقات أو العربات القديمة أو حال الطرق والسكك الحديد التي لا تخضع لصيانة جيدة ولمراقبة كافية.

وعادة ما تنسب حوادث القطارات لمشاكل تتعلق بالبنى التحتية والصيانة.

© 2021 AFP