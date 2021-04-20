الدوري السوبر: إنفانتينو يهدد بعواقب وتشيفيرين يدعو المنشقين إلى الرجوع عن "الخطأ الفادح"

فابريس كوفريني ا ف ب

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مونترو (سويسرا) (أ ف ب)

هدّد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو الثلاثاء بأنه يتعيّن على الأندية المنشقة الداعية إلى اطلاق مسابقة الدوري السوبر الاوروبي "تحمّل عواقب قرارتها" جراء هذا الانفصال، مشيراً إلى أن فيفا "يعارض من دون أدنى شك" هذا المشروع، في حين ناشد رئيس الاتحاد الاوروبي الكسندر تشيفيرين هذه الاندية العودة "عن خطئها الفادح".

وقال إنفانتينو "نحن في فيفا لا يمكن إلا أن نعارض بشدة انشاء الدوري السوبر. انه دوري مغلق، انشقاق عن الهيئة الحالية، من الدوريات، من الاتحادات الوطنية، من ويفا ومن فيفا".

تابع السويسري "من واجبنا حماية نموذج الرياضة الاوروبية، وبالتالي إذا قرّرت مجموعة ما الذهاب في طريقها يتعيّن عليها تحمل عواقب خياراتها. انها مسؤولة عن خياراتها. إما ان تكون في الداخل (المنظومة) أو في الخارج، لا يمكن ان تكون ما بين بين. فكروا في الموضوع، يجب ان يكون هذا الامر واضحا، واضحا تماما".

واوضح "نظام الصعود والهبوط هو نموذج تكلل بالنجاح" مشيرا الى ان المشروع الجديد "مقفل" حيث تضمن الاندية المشاركة بطاقتها في كل موسم بدل ان تنافس للتاهل عبر بطولاتها المحلية.

-خطأ فادح-

في المقابل، اعتبر تشيفيرين بأن "الوقت لا زال متاحا لتغيير الرأي" وتوجه بكلامه الى الاندية المنشقة بقوله "لقد ارتكبتم خطأ فادحا، لكن العالم بأجمعه يرتكب الاخطاء".

واعتبر تشيفيرين بان الاتحاد الاوروبي لا يمكن "ان يخسر المعركة القضائية المقبلة" بعد ان اتهم هذه الاندية ب"الجشع والنرجسية والانانية".

وكان رئيس اللجنة الاولمبية الالماني توماس باخ ندّد بدوره صباح الثلاثاء بالمشروع وقال في هذا الصدد "النموذج الرياضي الاوروبي فريد من نوعه يرتكز على خوض منافسات عادلة تمنح الاولوية للجدارة الرياضية. هذا النموذج مهدد اليوم، ويواجه تحديا من خلال مقاربة مبنية على الربح".

وأعلنت ستة أندية إنكليزية (ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال، تشلسي، مانشستر سيتي، توتنهام)، مع برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الاسبانية، يوفنتوس وإنتر وميلان الإيطالية اطلاق مسابقة قد تنسف دوري أبطال أوروبا. ويمكن ان تنضم ثلاث اندية جديدة الى هذه المسابقة بينها فريقان من فرنسا بحسب ما اعلن مصدر موثوق لوكالة "فرانس برس".

تضمن المشاركة في الدوري السوبر لهذه الاندية مقعدا لها في كل سنة وبالتالي عدم القلق من امكانية عدم احتلال مركز مؤهل وما يرافق ذلك من خسائر مادية ضخمة.

وكان الاتحاد الاوروبي هدّد باستبعاد هذه الاندية ومنع لاعبيها من المشاركة في البطولات القارية والمسابقات المحلية من ضمنها دوري أبطال أوروبا، بيد ان رئيس ريال مدريد ورئيس الدوري السوبر الجديد فلورنتينو بيريس اعتبر بان هذا الامر "مستحيل".

وقال بيريس رئيس النادي الأكثر تتويجاً في دوري الابطال باشكاله المختلفة (13 لقباً) لبرنامج "إل تشيرينغيتو" التلفزيوني "لن يُطرد مدريد من دوري الابطال، بالطبع لا. ولا حتى سيتي أو أي فريق آخر".

أضاف "لن يحصل ذلك. لا أريد الدخول في الاسباب القانونية، لكن هذا لن يحصل. هذا مستحيل".

ولوّح الاتحاد الأوروبي أيضا بحرمان اللاعبين من تمثيل منتخباتهم الوطنية بحال مشاركتهم في المسابقة.

شرح بيريس البالغ 74 عاماً "أي لاعب يمكنه أن يبقى هادئاً لان هذا لن يحصل. ويفا احتكار ويجب أن يكون شفافاً. لا يملك ويفا صورة جيدة في تاريخه. يجب أن يكون منفتحاً للحوار ولا يهدّد".

-مكافآت مجزية-

يذكر ان الفرق المشاركة في الدوري السوبر ستحصل على 3,5 مليار يورو (4,19 مليار دولار) لدعم خططها الاستثمارية ومواجهة تحديات فيروس كورونا. وبحال تأكيد هذا الرقم، سيوفّر عائدات أعلى من كل مسابقات الاتحادات الأوروبي (دوري الابطال، يوروبا ليغ والسوبر الأوروبي) البالغة 3,2 مليار يورو من عائدات النقل التلفزيوني لموسم 2018-2019، قبل جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن تتلقى 10 مليارات يورو أخرى في شكل "مدفوعات تضامنية" على مدى فترة الالتزام الأولي.

وسيشهد الشكل الجديد تقسيم الفرق العشرين إلى مجموعتين من عشرة، مع تأهل الفرق الثلاثة الأولى عن كل مجموعة إلى ربع النهائي، ويخوض الرابع والخامس من كل مجموعة مباراتي ذهاب وإياب للالتحاق بدور الثمانية.

وبعد ذلك، تتبنى المسابقة مبدأ المباريات الإقصائية من ذهاب وإياب على غرار دوري الأبطال، قبل النهائي الذي يقام من مباراة واحدة في أيار/مايو.

© 2021 AFP