الشرطي الذي قُتل بعد الهجوم على الكابيتول تُوفي لأسباب "طبيعية" (تقرير التشريح)

بريندان سميالوفسكي تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

صورة التُقطت في 2 شباط/فبراير 2021 تُظهر صورة كبيرة للشرطي براين سيكنيك في الكابيتول في واشنطن

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

توفي شرطي أميركي كان قد فارق الحياة غداة الهجوم الذي شنّه متظاهرون موالون لترامب على الكابيتول في كانون الثاني/يناير، جراء أسباب "طبيعية" بعد إصابته بجلطتين دماغيتين، بحسب ما جاء في تقرير تشريح جثّته الذي نُشر الاثنين.

وأثارت وفاة الشرطي براين سيكنيك مشاعر حزن لدى عدد كبير من الأميركيين. وسُجي جثمانه في الكابيتول، خلال تكريم استثنائي حضره الرئيس الأميركي جو بايدن.

وفي البدء، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مجهولة قولها إن الشرطي إن الشرطي أُصيب بمادة يتمّ رشّها من مطفأة حريق، إلا أن هذه الرواية استُبعدت في ما بعد. وبقيت وفاته غامضة، لأكثر من ثلاثة أشهر بعد الحادثة.

وخلص الطبيب الشرعي للعاصمة الفدرالية واشنطن فرانشيسكو جي. دياس إلى أن براين سيكنيك تعرض لجلطتين دماغيتين.

وفي تقريره، يروي الطبيب الشرعي ما حصل مع الشرطي البالغ 42 عاماً، على مدى ساعات قبل وفاته.

في السادس من كانون الثاني/يناير عند الساعة 14,20، تعرّض الشرطي لرشّ مادة كيميائية "في الخارج" أمام الكابيتول. ثم نحو الساعة 22,00، انهار براين في حرم الكابيتول قبل أن يتمّ نقله على متن سيارة إسعاف إلى مستشفى في واشنطن.

وتوفي في اليوم التالي في السابع من كانون الثاني/يناير "نحو الساعة 21,30" في المستشفى.

وختم الطبيب بالقول إن "ظروف الوفاة: طبيعية".

في 15 آذار/مارس، وجّهت السلطات الأميركية التهمة إلى رجلين متهمين برشّ على الشرطي "رذاذ الدب"، وهو هباء جوي قوي يُستخدم في المناطق البرية في الولايات المتحدة لإبعاد الدببة.

ويواجه جوليان خاطر (32 عاماً) وجورج طانيوس (39 عاماً) تسع تهم بينها "الاعتداء على عنصر بسلاح خطير" إلا أنهما غير ملاحقَين بتهمة القتل.

وقُتل أربعة أشخاص خلال الهجوم هم متظاهرة تعرضت للضرب على يد شرطي وثلاثة أشخاص آخرين لأسباب مختلفة.

ووجه مجلس النواب إلى الرئيس السابق دونالد ترامب تهمة "التحريض على التمرد" إلا أن مجلس الشيوخ برأه بعد محاكمة أثارت ضجة كبيرة في شباط/فبراير.

© 2021 AFP