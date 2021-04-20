توتنهام يعيّن راين مايسون مدربًا مؤقتًا عقب إقالة مورينيو

ادريان دنيس POOL/ا ف ب/ارشيف

توتنهام يعيّن لاعب خط وسطه السابق راين مايسون مدربًا مؤقتًا للفريق حتى نهاية الموسم عقب إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو.

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

أكد توتنهام الثلاثاء تعيين لاعب خط وسطه السابق راين مايسون مدربًا مؤقتًا للفريق حتى نهاية الموسم، عقب إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو بسبب سوء النتائج.

وأقال النادي اللندني مدربه الاثنين بعد سلسلة من النتائج السيئة أدت الى تراجع الفريق الى المركز السابع حيث يكافح للتأهل الى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وسيتولى مايسون، ابن الـ29 عامًا فقط والذي اضطر لاعتزال كرة القدم في العام 2018 بسبب كسر في الجمجمة، الإشراف على الفريق بعد أن شغل منصب رئيس قسم تطوير اللاعبين في النادي.

سينضم إليه كريس باول ونيجل غيبز في الجهاز الفني، فيما سيبقى ليدلي كينغ في منصبه كمساعد مدرب للفريق الاوّل، على أن يعود الحارس السابق الهولندي ميتشل فورم لتولي منصب مدرب الحراس.

ويواجه مايسون في أول مباراة تدريبية ضيفه ساوثمبتون الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين، قبل الاستحقاق الصعب الذي ينتظره الاحد أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة على ملعب ويمبلي في لندن، وهو اللقب الاخير الذي حققه سبيرز في العام 2008.

وقال دانيال ليفي رئيس النادي في حديث مع الموقع الرسمي لسبيرز "لدينا إيمان كبير بهذا الفريق الذي يضم مواهب عدة".

وتابع "لدينا نهائي كأس الرابطة وست مباريات متبقية في الدوري الممتاز ويجب أن نصب جام طاقتنا على تحقيق نهاية قوية للموسم".

وتخلى النادي اللندني عن المدرب البرتغالي مورينيو بعد 17 شهرًا على تسلمه المهام خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وذلك على خلفية النتائج السيئة للفريق الذي كان متصدراً للدوري الممتاز في منتصف كانون الأول/ديسمبر، لكنه تراجع الآن الى المركز السابع على بُعد 5 نقاط من أول المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ج و/ر م/د ح

© 2021 AFP