روسيا ستبني محطتها الفضائية الخاصة

تلفزيون ناسا/ا ف ب/ارشيف

رائدا فضاء ينهيان مهمة استمرت أربع سنوات لتطوير نظام الطاقة في محطة الفضاء الدولية في الأول من شباط/فبراير 2021

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موسكو (أ ف ب)

أعلنت روسيا الثلاثاء نيتها بناء أول محطة فضائية لها، بعد أن ألمحت الحكومة الى احتمال تركها محطة الفضاء الدولية.

وقال مدير وكالة وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) ديميتري روغوزين عبر تطبيق "تلغرام"، "أول وحدة أساسية للمحطة الفضائية الجديدة هي قيد البناء".

وأضاف "الهدف هو إطلاقها الى المدار في 2025".

ويأتي هذا الإعلان بعد تصريحات متناقضة صدرت عن السلطات الروسية حول برامجها الفضائية.

وكان نائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف ألمح الأحد الى أن بلاده ستنسحب من المحطة الفضائية الدولية اعتبارا من 2025 للتركيز على بناء محطتها الخاصة.

وتقول موسكو إن وضع المحطة الفضائية الدولية تشوبه عيوب، وإن بعض وحداتها "استنفدت".

وكان مدير الرحلات الروسية الى المحطة الفضائية الدولية فلاديمير سولوفييف رأى في مطلع نيسان/أبريل أنه يمكن تمديد عمر المختبر الفضائي حتى 2025، متوقعا "سيلا من الإخفاقات" اعتبارا من 2025.

لكن بوريسوف اعتبر الاثنين أن تقادم المحطة الفضائية الدولية ينذر بـ"كارثة". وقال "لا يمكننا أن نعرّض حياة رواد الفضاء للخطر".

ويُعتبر استخدام محطة الفضاء الدولية أحد آخر مجالات التعاون بين روسيا والولايات المتحدة اللتين تشهد علاقاتهما توترا متصاعدا منذ 2014. وانسحبت روسيا من مشروع يتعلق باستكشاف القمر كانت تشارك فيه مع الولايات المتحدة، وتسعى الى تطوير آخر مع الصين.

© 2021 AFP