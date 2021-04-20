وفاة نائب الرئيس الأميركي الأسبق والتر مونديل عن 93 عاما

وين ماكنامي غيتي/اف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

توفي الإثنين نائب الرئيس الأميركي الأسبق والتر مونديل الذي يعد من رموز الليبرالية في الولايات المتحدة عن عمر يناهز 93 عاما، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

ولم توضح التقارير سبب وفاة نائب الرئيس جيمي كارتر بين عامي 1977 و1981، واكتفت بنشر بيان صادر عن عائلته.

وقال كارتر في بيان "أشعر بالحزن اليوم لوفاة صديقي العزيز والتر مونديل الذي أعتبره أفضل نائب رئيس في تاريخ بلادنا"، مضيفا "كان شريكا لا يقدر بثمن وخادما متمكنا لسكان مينيسوتا وللأميركيين والعالم".

ولد والتر فريدريك مونديل في 5 كانون الثاني/يناير 1928 في بلدة سيلان الصغيرة بولاية مينيسوتا لرجل دين ميثودي ومعلمة موسيقى، وأمضى طفولته متنقلا بين بلدات صغيرة في الولاية.

بدأ حياته السياسية عام 1964 عندما انتخب عضوا في مجلس الشعب عن مينيسوتا ليحل مكان هيوبرت همفري الذي انتقل الى البيت الابيض نائبا للرئيس ليندون جونسون.

كان مونديل مؤيدا للحقوق المدنية، وقد دافع طوال مدة عمله في الكونغرس عن حقوق التعليم والإسكان وحقوق العمال المهاجرين وحق الأطفال في الغذاء.

ترشح للرئاسة عام 1984 منافسا للجمهوري رونالد ريغان، وكان أول مرشح رئاسي عن حزب رئيسي يختار امراة هي جيرالدين فيرارو لتكون نائبته.

وخلال حملته الانتخابية قال للناخبين أن يتوقعوا زيادة الضرائب في حال وصوله الى البيت الابيض، وهي عبارة طبعت السباق الرئاسي آنذاك، فلم يفز سوى بولايتي مينيسوتا ومقاطعة كولومبيا.

وقال في اليوم التالي للانتخابات "لقد بذلت كل ما بوسعي".

عينه الرئيس السابق بيل كلينتون سفيرا لبلاده في اليابان بين عامي 1993 و1996 حيث عمل لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وظل داعما لعائلة كلينتون الى حين فوز باراك اوباما ببطاقة الترشح عن الحزب الديموقراطي عام 2008 بمواجهة هيلاري.

© 2021 AFP