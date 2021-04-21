أولمبياد طوكيو: تأجيل البت بشأن حضور الجماهير المحلية حتى حزيران/يونيو (تقارير)

فيليب فونغ ا ف ب/ارشيف

سبق أن أعلن المنظمون حظر الجماهير من الخارج في الالعاب المؤجلة من 2020 بسبب الجائحة

إعلان اقرأ المزيد

طوكيو (أ ف ب)

سيضطر منظمو أولمبياد طوكيو 2020 الى تأجيل قرار البت بشأن نسبة الحضور الجماهير المحلية التي سيُسمح بها حتى حزيران/يونيو المقبل، بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت تقارير الاربعاء.

وسبق أن أعلن المنظمون حظر الجماهير من الخارج في الالعاب المؤجلة من 2020 بسبب الجائحة وكان من المتوقع أن يكشفوا عن مخططاهم بشأن تحديد سقف الحضور الجماهير المحلية خلال شهر نيسان/أبريل الحالي.

إلا أن تقارير يابانية أشارت الى أنه سيتم تأجيل البت بهذه المسألة حتى حزيران/يونيو، علمًا أن الاولمبياد ينطلق في 23 تموز/يوليو.

من شأن هذه الخطوة أن تؤجل مبيعات التذاكر التي توقفت عقب تأجيل الحدث العريق العام الفائت.

واعتبرت اللجنة المنظمة أن توقيت القرار يجب أن يكون "مرنًا" تماشيًا مع تطور الحالة الوبائية. وجاء في بيان صادر عنها "ما زلنا نجري مناقشات مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البرالمبية الدولية ونعتزم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الاتجاه الذي يجب اتخاذه".

فيما ذكرت تقارير أخرى أن الرياضيين قد يُجبرون على الخضوع لفحص الكشف عن فيروس كورونا يوميًا بدلا من مرة كل أربعة أيام كما كان مقررًا.

وأدى ارتفاع حالات الاصابة في اليابان الى زعزعة التحضيرات للحدث العالمي حيث ألغيت العديد من أحداث الاختبار.

من المتوقع تشديد القيود المتعلقة بالجائحة هذا الأسبوع، حيث تسعى طوكيو والعديد من المناطق الأخرى لإعلان حالة الطوارئ للحد من الحالات المتزايدة.

على الرغم من الوضع المقلق، يصر منظمو الأولمبياد والمسؤولون المحليون على إمكانية إقامة الألعاب بأمان وسيكشفون عن كتيّب محدّث بشأن القواعد المتعلقة بالفيروس في وقت لاحق من الشهر الجاري.

© 2021 AFP