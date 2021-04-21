قتلى وجرحى في انفجار استهدف فندقا في باكستان يستضيف السفير الصيني

انفجار سيارة في موقف سيارات تابع لفندق سيرينا في جنوب غرب باكستان

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كويتا (باكستان) (أ ف ب)

قتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح أكثر من عشرة بانفجار قنبلة في فندق يستضيف السفير الصيني في جنوب غرب باكستان، وفق ما أفاد مسؤولون في وقت متأخر الأربعاء.

ووقع الانفجار في موقف سيارات تابع لفندق "سيرينا" الفاخر في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، حيث يواجه الجيش الباكستاني تمردا منذ نحو عقد.

وصرّح وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد احمد لوكالة فرانس برس أن "أربعة أشخاص على الاقل قتلوا وأصيب 12 آخرون"، واصفا التفجير بأنه "عمل ارهابي".

وأضاف الوزير أن "وفدا صينيا من أربعة أشخاص على رأسهم السفير كان ينزل في الفندق"، مشيرا الى أن "السفير كان في اجتماع خارج الفندق عند وقوع الانفجار".

ويعم الفقر بلوشستان على الرغم من غناها بالموارد الطبيعية من غاز ومعادن، وهو ما شكل مصدر غضب لسكانها الذين يشكون من عدم حصولهم على حصة عادلة من ثروات منطقتهم.

وما زاد من استياء السكان المحليين تدفق الأموال الى المنطقة عبر مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي يعد جزءا أساسيا من مبادرة الحزام والطريق الصينية، اذ يعتبرون ان هذا المشروع لم يدر عليهم سوى القليل في حين ذهبت معظم الوظائف الجديدة الى غرباء عن المنطقة.

وأكد أزهر إكرام المسؤول الرفيع في شرطة المدينة حصيلة القتلى، لافتا الى أن السفير الصيني كان ينزل في الفندق لكنه لم يكن موجودا فيه لحظة الانفجار.

وأضاف "التحقيق الأولي يشير الى عبوة محلية الصنع موضوعة في إحدى السيارات".

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الاعتداء.

وكان مسلحون اقتحموا عام 2019 فندقا فاخرا آخر يطل على مشروع ميناء غوادار الذي يمنح الصين منفذا استراتيجيا الى بحر العرب، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

وفي حزيران/يونيو استهدف المتمردون البلوش البورصة الباكستانية التي تملكها بشكل جزئي شركات صينية.

وأعلن جيش تحرير بلوشستان مسؤوليته عن جميع هذه الهجمات.

© 2021 AFP