كأس فرنسا: ثلاثية إيكاردي تقود سان جرمان إلى نصف النهائي

فرانك فيف ا ف ب/ا ف ب

مهاجم باريس سان جرمان الأرجنتيني ماورو إيكاردي فرحاً بهدفه في مرمى أنجيه في ربع نهائي مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم، على ملعب "بارك دي برانس" في باريس في 21 نيسان/أبريل 2021

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باريس (أ ف ب)

تابع باريس سان جرمان حملة الدفاع عن لقبه في مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بنجاح وتأهل إلى الدور نصف النهائي بعد اكتساحه ضيفه أنجيه 5-صفر الأربعاء، سجل منها المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ثلاثية.

وهو الفوز الثالث توالياً لنادي العاصمة على أنجيه في هذا الموسم بعد فوزين في الدوري بسداسية نظيفة ذهابا و1-صفر إياباً.

وتقابل الفريقان أربع مرات في الكأس المحلية، وكان الفوز من نصيب سان جرمان في جميع اللقاءات، منها نهائي عام 2017 بهدف نظيف.

وكان أنجيه يأمل في تقديم هدية وداع لمدربه ستيفان مولان المغادر نهاية الموسم الحالي، باسقاطه سان جرمان حامل اللقب 13 مرة (رقم قياسي) للمرة الأولى بعد سلسلة من تعادل و11 هزيمة توالياً، إلاّ انه فشل في تحقيق مبتغاه ليخسر للمرة الثانية عشرة توالياً أمام نادي العاصمة في مختلف المسابقات.

ودفع مدرب سان جرمان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بترسانته الهجومية أمام صاحب المركز 12 في الـ "ليغ1"، فأشرك البرازيلي نيمار إلى جانب الأرجنتيني ماورو إيكاردي ومواطنه أنخل دي ماريا والألماني يوليان دراكسلر على الرواقين، فيما جلس المهاجم كيليان مبابي على مقاعد البدلاء.

ولم ينتظر أصحاب الأرض أكثر من 9 دقائق لإفتتاح التسجيل بفضل إيكاردي صاحب هدف الفوز في الدقيقة القاتلة أمام سانت إتيان 3-2 في الدوري في المرحلة 33، بعد تمريرة في العمق من دراكسلر.

وأضاف سان جرمان الهدف الثاني عبر النيران الصديقة بعدما حوّل لاعب أنجيه فينسان مونسو الكرة عن طريق الخطأ إثر هجمة بدأها كولين داغبا على الجهة اليمنى واخترق المنطقة بعدما حاور 3 مدافعين ومرر كرة عرضية وصلت إلى نيمار صدها الحارس لودوفيك بوتيل وحولها مونسو في مرماه (23).

وتابع سان جرمان مهرجانه التهديفي، فأضاف الثالث بضربة رأسية من نيمار (65)، والرابع عبر إيكاردي بعد مجهود فردي رائع لمواطنه دي ماريا (68)، ليعود المهاجم الأرجنتيني ويسجل هدفه الثالث في هذه الامسية والخامس لفريقه من تسديدة "على الطاير" بالقدم اليمنى (90).

وهو الهدف الرابع لإيكاردي في الكأس المحلية في هذا الموسم.

وكان نادي روميي فاليير المغمور من الدرجة الرابعة بلغ المربع الذهبي الثلاثاء بفوزه على تولوز من الثانية 2-صفر، فيما وضع مونبلييه حدًا للمشوار الرائع لكانيه روسيّون من الدرجة الرابعة أيضًا بفوزه عليه 2-1 ليتأهل بدوره الى نصف النهائي.

© 2021 AFP