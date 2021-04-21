كأس فرنسا: رومييي فاليير المغمور ومونبلييه الى نصف النهائي

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لاعبو روميي فاليير من الدرجة الرابعة يحتفلون ببلوغ الدور نصف النهائي من كأس فرنسا في 20 نيسان/ابريل 2021

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باريس (أ ف ب)

بلغ روميي فاليير المغمور من الدرجة الرابعة الدور نصف النهائي من كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه على تولوز من الثانية 2-صفر، فيما وضع مونبلييه حدًا للمشوار الرائع لكانيه روسيّون من الدرجة الرابعة أيضًا بفوزه عليه 2-1 ليتأهل بدوره الى المربع الاخير.

وسجل الجزائري أندي ديلور هدفين (60 وركلة جزاء في 84) ليقود مونبلييه الذي ينافس في الدرجة الاولى للعودة من تأخر بهدف في الشوط الاول من ركلة جزاء.

وهذه المرة الاولى التي يبلغ فيها مونبلييه الدور نصف النهائي منذ العام 1997، علمًا أنه توج باللقب مرتين عامي 1929 و1990.

في مكان آخر، وفي المنطقة الجبلية شمال البلاد على الحدود الايطالية السويسرية، واصل روميي فاليير الذي تأسّس عام 2018 بعد دمج عدة أندية مغامرته الرائعة وتغلب على تولوز المنقوص بسبب إصابات عدة في صفوفه لاعبيه بفيروس كورونا، ليبلغ المربع الذهبي.

وأصبح روميي فاليير رابع فريق فقط من الدرجة الرابعة يبلغ هذا الدور في السنوات العشرين الاخيرة.

وقال المدرب فاتسا أنغار بعد الفوز في إشارة الى النهائي "نحن على بعد 90 دقيقة من +ستاد دو فرانس+ فلنرى مع من ستوقعنا القرعة".

فيما اعتبر غلودي ليونوغو مهاجم روميي "لمَ لا باريس سان جرمان؟".

وفي المباراتين الاخريين من ربع النهائي، يلتقي الاربعاء موناكو ثالث ترتيب الدوري ومضيفه ليون الرابع في مباراة قوية، فيما يخوض سان جرمان حامل اللقب مواجهة سهلة على الورق أمام ضيفه أنجيه.

© 2021 AFP