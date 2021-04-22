إصابة سبعة فلسطينيين بجروح في صدامات مع القوات الإسرائيلية بالقدس الشرقية

أحمد غرابلي ا ف ب/ا ف ب

قنبلة مسيلة للدموع خلال صدامات في القدس الشرقية بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في 22 نيسان/أبريل 2021.

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القدس (أ ف ب)

أصيب سبعة فلسطينيين بجروح في صدامات اندلعت مساء الخميس في القدس الشرقية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، بحسب ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني وصحافيون في وكالة فرانس برس.

ووفقاً لصحافيين في فرانس برس فإنّ الصدامات دارت بالقرب من البلدة القديمة حيث منعت الشرطة الإسرائيلية الوصول إلى مناطق يتجمّع فيها الفلسطينيون عادة بأعداد كبيرة في ليالي شهر رمضان.

ودارت الصدامات في وقت نشرت فيه الشرطة الإسرائيلية المئات من عناصرها لمواكبة مسيرة نظّمتها في القدس الغربية حركة "لاهافا" اليهودية اليمينية المتطرّفة.

ونظّم شبّان فلسطينيون في القدس الشرقية تظاهرة مضادّة للاحتجاج على تلك المسيرة، ممّا أدّى لاندلاع صدامات بين هؤلاء المتظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية عند مدخل البلدة القديمة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ سبعة فلسطينيين أصيبوا بجروح في الصدامات.

من جهتها قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنّ أحد عناصرها أصيب بجروح في وجهه إثر تعرّضه للرشق بحجارة.

وفي بيانها شدّدت الشرطة على "سنسمح بالتظاهرات باسم حرية التعبير لكنّنا سنتّخذ إجراءات ضدّ أي شكل من أشكال العنف".

وكانت مواجهات دارت الأربعاء في القدس. وأظهرت مقاطع فيديو تناقلتها وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي موظفين عرباً يعملون في متاجر وسط المدينة وصحافيين يتعرّضون لاعتداءات عنيفة من قبل شبّان يهود يهتفون "الموت للعرب".

وعلى الإثر أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنّها اعتقلت 70 شخصاً من اليهود والعرب يومي الأربعاء والخميس، مشيرة إلى أنّ 64 من بين هؤلاء مدّدت فترة توقيفهم الاحتياطي.

© 2021 AFP