اسرائيل تشن ضربات داخل سوريا بعد سقوط "صاروخ" في النقب أُطلق من الأراضي السورية (الجيش الاسرائيلي)

جاك غيز اف ب

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القدس (أ ف ب)

ضرب الجيش الإسرائيلي أهدافا عدة داخل سوريا بعد سقوط صاروخ انطلق من الأراضي السورية في جنوب اسرائيل قرب موقع نووي سري، وفق ما أفاد الجيش الاسرائيلي الخميس.

وقال الجيش الاسرائيلي في تغريدة "رصدت قوات جيش الدفاع اطلاق صاروخ أرض جو من داخل سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقط في منطقة النقب".

وأضاف "ردا على ذلك هاجم الجيش الإسرائيلي البطارية التي أطلق منها الصاروخ وبطاريات صواريخ أرض جو أخرى داخل الأراضي السورية".

وقال وكالة الأنباء السورية سانا إن "رشقات صواريخ إسرائيلية نفذت عدوانا فجر اليوم من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفة بعض النقاط في محيط دمشق".

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية في اسرائيل، الا ان صفارات الانذار دوّت قرب قرية ابو قرينات بجوار مفاعل ديمونا.

ولم تكشف اسرائيل يوما تفاصيل عن ترسانتها النووية، لكن خبراء أجانب يدّعون أن الدولة العبرية تملك من 100 الى 300 رأس نووي.

وذكرت سانا أن الدفاعات الجوية السورية "أسقطت معظم الصواريخ المعادية"، كما نقلت عن مصدر عسكري "جرح أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل عشرات المرات ضربات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي أنّه قصف خلال العام 2020 حوالى خمسين هدفا في سوريا، من دون أن يقدّم تفاصيل عنها.

وتكرّر إسرائيل أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل أكثر من 388 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

© 2021 AFP