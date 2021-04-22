الإمارات تعلق كافة الرحلات الجوية القادمة من الهند

سنجاي كانوجيا ا ف ب

عمال بلدية مدينة الله آباد الهندية يغلقون منطقة ظهرت فيها إصابات بكوفيد-19 منعا لانتشار الوباء خارجها، في 21 نيسان/أبريل 2021

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ابوظبي (أ ف ب)

أعلنت الإمارات الخميس تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند التي تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني في بيان تعليق "جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية القادمة من جمهورية الهند، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى الهند".

ويقدّر عدد هذه الرحلات ب300 أسبوعيا.

وبحسب البيان، فإن قرار التعليق "جاء بعد دراسة وتقييم الوضع الوبائي في جمهورية الهند".

وأوضح البيان أنه يشترط على القادمين من الهند عبر دول اخرى أن " تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوماً لكي يسمح لهم بدخول الدولة" اعتبارا من 24 من نيسان/أبريل، ولمدة عشرة أيام قابلة للتمديد.

وسيتم استثناء "رعايا دولة الإمارات والبعثات الدبلوماسية بين البلدين والوفود الرسمية وطائرات رجال الأعمال وأصحاب الإقامة الذهبية من هذا القرار".

ويبلغ عدد الهنود المقيمين في الإمارات 3,3 مليون شخص، وهم يشكلون بذلك ثلث عدد سكانها، معظمهم في دبي، الإمارة الأكثر دينامية من الناحية الاقتصادية بين الإمارات السبع التي يتشكل منها الاتحاد.

وأعلنت الهند الخميس تسجيل نحو 315 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية في العالم، فيما تعاني المستشفيات في نيودلهي من نقص في الأكسجين.

وسلطت الموجة الوبائية الثانية التي تُعزى إلى "متحورة مزدوجة" للفيروس وإلى التجمعات الجماهيرية التي سهلت العدوى، الضوء من جديد على تداعي النظام الصحي الهندي.

© 2021 AFP