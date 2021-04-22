بطولة إنكلترا: ليستر سيتي يعزز مركزه الثالث ويبتعد عن تشلسي

مايكل ريغان تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبو ليستر سيتي يحتفلون بهدف الايرلندي الشمالي جوني إيفانز في مرمى وست بروميتش في الدوري الانكليزي لكرة القدم في 22 نيسان/ابريل 2021

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لندن (أ ف ب)

عاد ليستر سيتي الى سكة الانتصارات وعزز مركزه الثالث في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه وست بروميتش ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين الخميس، مستفيدًا من سقوط تشلسي في فخ التعادل وأنعش حظوظه بالتأهل الى دوري أبطال أوروبا.

وسجل جايمي فاردي (23)، الايرلندي الشمالي جوني إيفانز (26) والنيجري كيليتشي ايهياناتشو (36) أهداف أصحاب الارض.

وهذا الفوز الاول لفريق المدرب الايرلندي الشمالي براندن رودجرز بعد خسارتين متتاليتين أمام مانشستر سيتي ووست هام يونايتد.

ورفع ليستر الطامح للعودةالى دوري الابطال للمرة الاولى منذ موسم 2016-2017 رصيده الى 59 نقطة في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن مانشستر يونايتد الثاني ومتقدمًا بأربع نقاط عن تشلسي الرابع الذي تعادل سلبًا مع برايتون الثلاثاء والمتساوي بالنقاط مع وست هام الخامس الذي سقط امام نيوكاسل 3-2 السبت، مقابل 53 لكل من توتنهام وليفربول، ما يعد بإثارة في الامتار الاخيرة من الموسم.

ودخل ليستر بطل انكلترا عام 2016 الى اللقاء بعد بلوغه الاحد الفائت نهائي مسابقة الكأس المحلية للمرة الاولى منذ العام 1969 بفوزه على ساوثمبتون بهدف نظيف ليضرب موعدًا مع تشلسي الفائز على مانشستر سيتي في نهائي 15 أيار/مايو على ملعب ويمبلي.

وعاد فاردي الى التسجيل بعد صيامه عن 12 مباراة تواليًا في جميع المسابقات، الاطول له مع النادي منذ كانون الاول/ديسمبر 2016 (16 مباراة متتالية)، عندما وصلته عرضية من البلجيكي تيموتي كاستاني (23).

وضاعف إيفانز لاعب مانشستر يونايتد السابق النتيجة عندما وصلته الكرة من ركنية ارتدت من أحد لاعبي الخصم ليتابعها رأسية صاروخية في الشباك (26).

وواصل ايهياناتشو المستويات الرائعة التي يقدمها هذا العام وسجل الهدف الثالث من مسافة قريبة بيسراه بعد تمريرة من فاردي (36).

وهو الهدف الثالث عشر للدولي النيجري في جميع المسابقات في 2021، ويحتل المركز الثاني خلف هداف توتنهام هاري كاين هذا العام بين أندية الدوري الممتاز (15).

أما فريق المدرب سام ألاردياس فمُني بهزيمة أولى بعد انتصارين متتالين (5-2 على تشلسي و3-صفر على ساوثمبتون) ليبقى في المركز التاسع عشر وصيف القاع ويصبح قريبًا من اللحاق بشيفيلد يونايتد الى الدرجة الاولى.

© 2021 AFP