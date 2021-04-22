بطولة إيطاليا: أتالانتا يفرّط بفرصة المركز الثاني بتعادله مع روما

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب

لاعبو روما يحتفلون بهدف براين كريستانتي ضد أتالانتا في الدوري الايطالي لكرة القدم في 22 نيسان/ابريل 2021 على الملعب الاولمبي في العاصمة

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روما (أ ف ب)

فرّط أتالانتا بفرصة ثمينة للارتقاء الى المركز الثاني في الدوري الايطالي لكرة القدم بتعادله مع مضيفه روما 1-1 ضمن منافسات المرحلة 32، علمًا أنه سيطر على اللقاء في الملعب الاولمبي في العاصمة ولعب بعشرة لاعبين في الدقائق العشرين الاخيرة لتتوقف سلسلة انتصاراته عند خمسة متتالية.

وتقدّم الفريق الشمالي عبر الاوكراني رسلان مالينوفسكي (26)، قبل أن يطرد لاعبه الالماني روبن غوزنس (69) ويعادل براين كريستانتي لروما (75)، فيما طرد البرازيلي روجر ايبانييس من جانب أصحاب الارض في الثواني الاخيرة (90+5).

وباتت نقطة واحدة تفصل بين المركزين الثاني والرابع، حيث يحتل ميلان الوصافة (66 نقطة) بفارق عشر نقاط عن انتر المتصدر، أمام يوفنتوس الثالث وأتالانتا الرابع المتساويين في النقاط (65).

ويلتقي لاحقًا نابولي الخامس (60) ولاتسيو السادس (58) الذي يملك أيضًا مباراة مؤجلة في مباراة مثيرة وهامة جدًا للصراع على المشاركة القارية.

أما روما الذي باتت مهمته أصعب حيث يحتل المركز السابع مع 55 نقطة فسيعوّل على الفوز بالدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" للتأهل إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل، رغم صعوبة المهمة التي تنتظره في نصف النهائي ضد مانشستر يونايتد الانكليزي الذي يستضيفه الخميس المقبل.

وكانت هذه المرة الاولى التي يفشل فيها فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني في الخروج بالنقاط الثلاث بعد خمسة انتصارات متتالية، آخرها على يوفنتوس بهدف نظيف في المرحلة السابقة.

وفي مبارياته الاثنتي عشرة الاخيرة في "سيري أ"، مني أتالانتا بهزيمة واحدة كانت أمام انتر، مقابل تسعة انتصارات وتعادلين.

- أتالانتا يفشل في الافادة من هيمنته -

وفرض أتالانتا سيطرة كاملة على الشوط الاول وكاد أن يخرج بنتيجة أكبر لولا تألق حارس الخصم الاسباني باو لوبيس، حيث أنهى الشوط الاول مع سبع تسديدات بين الخشبات الثلاث مقابل ولا أي تسديدة على المرمى لفريق العاصمة.

وأجرى غاسبيريني ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي بدأت أمام يوفنتوس حيث عاد كريستيان روميرو الى خط الدفاع في حين شارك الثنائي السلوفيني يوسيب إيليتش ومالينوفسكي في خط الوسط.

وجاء التهديد الاول من تسديدة قوية لمالينوفسكي تصدى لها لوبيس (9)، قبل أن يُبعد تسديدة أسهل للكولومبي دوفان ساباتا (14).

وجاءت أول فرصة لروما عندما سقطت الكرة أمام لورنتسو بيليغريني سددها ولكنها ارتطمت لحسن حظ الضيوف بأحد المدافعين لتغيّر مسارها (14).

وتوالت بعدها الفرص على مرمى لوبيس حيث أنقذ أولا فرصة لساباتا إثر تمريرة من مالينوفسكي (20)، قبل أن يتألق في إبعاد كرة قوية من إيليتش بتمريرة أيضًا من الاوكراني (22).

وأثمر ضغط فريق مدينة برغامو عن هدف بتسديدة من داخل المنطقة لمالينوفكسي إثر عرضية من غوزنس (26).

لم يتوقف ضغط وهيمنة أتالانتا بعد الهدف وكاد أن يضاعف النتيجة لولا براعة لوبيس الذي أبعد تسديدتين قويتين من ساباتا (32) والسويسري ريمو فرويلر (34).

وانتظر روما حتى مرور ساعة من عمر اللقاء ليهدد عبر تسديدة من الارميني هنريخ مخيتاريان علت العارضة بقليل (61).

وأهدر الكولومبي لويس موريال فرصة ذهبية لمضاعفة النتيجة بعد خمس دقائق من دخوله بديلاً بعدما وصلته كرة عرضية من مواطنه ساباتا على باب المرمى تابعها بغرابة الى جانب القائم (64).

وبدا أن الامور ستسوء لأتالانتا بعد طرد غوزنس للمرة الاولى في مسيرته إثر تلقيه الإنذار الثاني لخطأ على جوردان فيريتو، كما كان الطرد الاول لأتالانتا في "سيري أ" هذا الموسم (69).

سحب غاسبيريني سريعًا ساباتا ودفع بالمدافع رافايل تولوي في محاولة للمحافظة أقله على التقدم.

إلا أن أصحاب الارض لم يتأخروا في الإفادة من النقص العددي وعادل كريستانتي بتسديدة قوية من خارج المنطقة منخفصة على يمين الحارس بييرلويجي غوليني كان الاخير قادرًا على التعامل معها بشكل أفضل (75).

وكاد أن يخطف البوسني ادين دجيكو الفوز لروما بعد أن وصلته الكرة الى داخل المنطقة سددها قوية تصدى لها غوليني (81)، قبل أن يتألق الاخير في التصدي لكرة قوية (90+3).

وطرد إيبانييس مع نهاية المباراة لحصوله على إنذار ثانٍ.

© 2021 AFP