بطولة إيطاليا: إبراهيموفيتش يمدد عقده مع ميلان حتى عام 2022

ألبرتو بيتسولي ا ف ب/ا ف ب

سيبلغ مهاجم ميلان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 40 عاماً في تشرين الأوّل/أكتوبر وقد مدد عقده مع فريقه الحالي حتى عام 2022

إعلان اقرأ المزيد

روما (أ ف ب)

أعلن ميلان ثاني الدوري الإيطالي لكرة القدم الخميس تمديد عقد مهاجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي سيبلغ 40 عاماً في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لمدة عام وتحديداً حتى 2022.

وأفاد النادي اللومباردي في بيان "بعدما سجل 80 هدفاً في 130 مباراة مع روسونيري، سيتابع المهاجم السويدي ارتداء القميص الأحمر والأسود الموسم المقبل أيضاً".

وأضاف "نادي ميلان هو الفريق الذي لعب في صفوفه إبراهيموفيتش أكبر عدد من المباريات في إيطاليا".

وعاد "إبرا" إلى ميلان في كانون الثاني/يناير 2020، للالتحاق بصفوف نادٍ سبق له أن دافع عن ألوانه بين عامي 2010 و2012، وساهم في فوزه بلقب الدوري للمرة الـ 18 والاخيرة في تاريخه في عام 2011.

كما نجح المهاجم السويدي هذ الموسم في إعادة نادي مدينة ميلانو إلى ساحة المنافسة باحتلاله للمركز الثاني متأخراً بفارق 10 نقاط خلف "جاره" إنتر.

ويأمل ميلان أن يعود إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014.

واستعاد إبراهيموفيتش بريقه في ميلانو حيث بات أفضل هداف في صفوف فريقه هذا الموسم بتسجيله 15 هدفاً في 17 مباراة، علماً أنه غاب لفترات عدة بسبب الإصابة وفيروس كورونا، آخرها غيابه عن مباراة الخسارة أمام ساسوولو 1-2 الأربعاء.

كما تمكن إبراهيموفيتش في شباط/فبراير 2021 من تخطي حاجز الـ 500 هدف في مسيرته مع مختلف الأندية التي دافع عنها، وهي مالمو وأياكس أمستردام الهولندي ويوفنتوس وإنتر وبرشلونة الإسباني وميلان وباريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنكليزي ولوس أنجلس غالاكسي الاميركي.

وساهم تألق المهاجم العملاق السويدي في الـ "سيري أ" بعودته إلى صفوف منتخب بلاده في آذار/مارس الماضي بعد خمسة أعوام من إعلان اعتزاله الدولي، وبعد 21 عاماً من مباراته الدولية الأولى.

ووضع إبراهيموفيتش خبرته داخل المستطيل الأخضر لمساعدة المواهب الشابة في الفريق، في خطوة جديدة في مسيرة هذا المهاجم الذي يشتهر بغروره، حيث كان في آذار/مارس الماضي نجم مهرجان سان ريمو للأغنية كما تم تجنيده في لومبارديا من أجل الترويج لحملة مكافحة فيروس كورونا.

© 2021 AFP