تراجع إيرادات الدوري الانكليزي بنسبة 9 في المئة بسبب تداعيات الجائحة

نيل هول تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

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لندن (أ ف ب)

تراجعت إيرادات الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بنسبة تسعة في المئة في السنة المالية لموسم 2019-2020 جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتظهر الارقام التي تشمل الفترة حتى تموز/يوليو 2020 لمحة عن الضرر الاقتصادي الذي عانت منه كرة القدم بسبب القيود المتعلقة بكوفيد-19.

وبلغ إجمالي إيرادات الدوري الممتاز ملياري و900 مليون جنيه استرليني (اربعة مليارات دولار) مقارنة بـ3,3 مليار لعام 2019.

وساهمت العائدات من حقوق البث التلفزيوني الدولية بـ1,35 مليار جنيه مقارنة بـ1,4 مليار لعام 2019.

وأشار التقرير الإستراتيجي للدوري الممتاز إلى أن معدل الإيرادات انخفض بنسبة تسعة في المئة، ويعود ذلك "بحد كبير إلى المستحقات التي تم دفعها للقنوات الناقلة بعد تعليق المنافسات خلال الموسم" بسبب الوباء.

وتوقفت المنافسات بين آذار/مارس وحزيران/يونيو 2020 قبل أن تُستأنف خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير.

وساهم الدوري الانكليزي، خلال كانون الأول/ديسمبر 2020، بحزمة مالية لدعم أندية الدوري لمواجهة فيروس كورونا بقيمة 50 مليون جنيه استرليني.

وكشفت الحسابات عن مدفوعات من منح حومية بقمية 3,3 مليون جنيه، في وقت أكد الدوري عدم "الاستغناء عن أي موظف" أو حصوله على أي "دعم حكومي إختياري" آخر لمواجهة الوباء.

© 2021 AFP