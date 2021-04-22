دورة برشلونة: نادال يعاني للمباراة الثانية توالياً ويبلغ ربع النهائي

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الاسباني رافايل نادال يصد كرة لمنافسه كي نيشيكوري في دورة برشلونة لكرة المضرب في 22 نيسان/أبريل 2021

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برشلونة (أ ف ب)

عانى الاسباني رافايل نادال، المصنف أول في دورة برشلونة لكرة المضرب، للمباراة الثانية توالياً واحتاج إلى ثلاث مجموعات للتغلب الخميس على الياباني كي نيشيكوري 6-صفر و2-6 و6-2، ليتأهل إلى ربع النهائي محافظاً على آماله بلقب ثاني عشر على أرضه.

ورفع الاسباني المصنف ثالثاً عالمياً مستواه لإقصاء بطل الدورة عامي 2014 و2015، بعدما كان احتاج أيضاً لثلاث مجموعات للفوز على البيلاروسي إيليا إيفاشكا المصنف 111 عالمياً الاربعاء.

وفوّت نيشيكوري المصنف رابعاً عالمياً سابقاً (39 حالياً) فرصة التغلب على صاحب 20 لقباً كبيراً في بطولات الغراند سلام، باكتفائه بكسر إرسال نادال الفائز عليه في نهائي برشلونة 2016، مرتين فقط من 13 فرصة.

وضرب نادال موعداً في ربع النهائي مع البريطاني كاميرون نوري (58 عالميًا) المستفيد من انسحاب منافسه البلجيكي دافيد غوفان بسبب الاصابة، في حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم الأوّل 6-صفر وخسارته في المجموعة الثانية 3-5.

وسبق لنادال أن فاز على نوري في المواجهة الوحيدة بينهما في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة في شباط/فبراير 2021.

وتأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثاني والمتوج مؤخراً بدورة مونتي كارلو للماسترز، الى الدور التالي بفوزه على الاسترالي أليكس دي مينور (14) بنتيجة 7-5 و6-3.

ويلعب تسيتسيباس مع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الحادي عشر والفائز على مواطنه دنيس شابالوف السابع 6-2 و6-3.

قال أوجيه-ألياسيم "أنا سعيد من الأداء الذي قدمته اليوم"، مضيفاً "ليس من السهل أبداً اللعب أمامه ومن الرائع الفوز بمجموعتين. المباراة المقبلة لن تكون سهلة".

وأقصى الواعد الشاب الإيطالي يانيك سينر الحادي عشر منافسه الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت الخامس بمجموعتين 7-6 (11-9) و6-2 في ثمن النهائي.

وهو الفوز الثالث لسينر على الاسباني المخضرم هذا العام.

وضرب سينر، ابن الـ 19 عاماً والذي يعتبر أحد المواهب الواعدة في عالم الكرة الصفراء، موعداً في ربع النهائي مع الروسي أندري روبليف الثالث الذي حل وصيفًا لتسيتسيباس في مونتي كارلو.

واحتاج روبليف إلى ثلاث مجموعات وإلى ساعتين ونصف الساعة للتخلص من إسباني آخر هو ألبرت راموس بنتيجة 6-4 و6-7 (4-7) و6-4.

© 2021 AFP