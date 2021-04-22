منظمة الصحة العالمية تريد القضاء على الملاريا في 25 بلدا إضافيا خلال 5 سنوات

ستيفاني غلينسكي ا ف ب/ارشيف

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جنيف (أ ف ب)

تعتزم منظمة الصحة العالمية القضاء على الملاريا في 25 بلدا إضافيا بحلول العام 2025 بفضل مبادرة جديدة أطلقت الأربعاء، قبل اليوم العالمي لمكافحة هذا المرض الذي يقتل مئات الآلاف من الأشخاص كل عام.

وأوضحت المنظمة في بيان صدر الأربعاء إن "مبادرة إي-2025 ستوفر الدعم لهذه البلدان من أجل القضاء على الملاريا" الذي تنقله إناث بعوض الانوفيلة.

وأضيفت ثماني دول جديدة إلى قائمة 17 بلدا شارك في الحملة السابقة التي لم تنجح في القضاء على المرض. هذه البلدان هي غواتيمالا وهندوراس وبنما وجمهورية الدومينيكان وكوريا الشمالية وساوتومي وبرينسيبي وتايلاند وفانواتو.

أما الدول ال17 المدرجة في القائمة هي جنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية وبيليز وبوتان وبوتسوانا والرأس الأخضر وجزر القمر وكوستاريكا والإكوادور وإسواتيني وماليزيا والمكسيك ونيبال وكوريا الجنوبية وإيران وسورينام وتيمور الشرقية

لم يعد بعض هذه الدول يبلغ عن حالات ملاريا لكنها لم تتقدم بطلب للحصول على شهادة رسمية كدولة خالية من الملاريا صادرة عن منظمة الصحة العالمية.

واختيرت هذه البلدان لأن لديها أصلا برنامجا لمكافحة الملاريا وهناك اشخاص محددون مسؤولون عن تنفيذه، ولأن خبراء منظمة الصحة العالمية يعتبرونها قادرة على تحقيق هذا الهدف.

وفي عام 2019 قُدر عدد الاصابات بالملاريا في العالم بنحو 229 مليون حالة، وهو رقم ظل عند المستوى نفسه خلال السنوات الأربع الماضية.

وتحدث أكثر من 90 في المئة من وفيات الملاريا في إفريقيا، ومعظمها بين الأطفال الصغار.

ووفقا لإحصاءات المنظمة الاممية فإن الملاريا منتشر في 87 دولة، أعلنت 46 منها أقل من 10 آلاف حالة عام 2019 مقارنة بـ26 دولة فقط عام 2000.

وبحلول نهاية العام 2020، نجح 24 بلدا في وقف انتقال الملاريا لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، ومن بينها، أُعلنت 11 دولة خالية من الملاريا.

© 2021 AFP