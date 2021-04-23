إطلاق سراح ثلاثة من أصل خمسة كهنة وراهبتين اختطفوا في هايتي قبل أيام

يوري كورتيس ا ف ب/ارشيف

خطف خمةس كهنة وراهبتان في هايتي في 11 نيسان/أبريل 2021

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بور او برنس (أ ف ب)

أطلق سراح ثلاثة من أصل خمسة كهنة وراهبتين كاثوليك اختطفوا في هايتي قبل حوالى 10 أيام، بحسب ما اعلن لوكالة فرانس برس الخميس مجلس أساقفة هذا البلد الفقير الواقع في البحر الكاريبي.

وقال الأب لودجيه مازيل المتحدّث باسم مجلس الأساقفة إنّ "ثلاثة من الكهنوتيين السبعة الذين اختطفوا في 11 نيسان/أبريل أُطلق سراحهم. الفرنسيان لم يطلق سراحهما. ما من علمانيين في عداد المُفرج عنهم".

وفي 11 نيسان/أبريل تعرّض عشرة أشخاص، من بينهم خمسة كهنة وراهبتان، للخطف في كراو دي بوكيه قرب العاصمة بور أو برنس "بينما كانوا متوجهين لحضور مراسم تسلّم كاهن جديد" مهامه.

والكهنوتيون السبعة الذين اختطفوا هم أربعة كهنة وراهبة هايتيون وكاهن وراهبة فرنسيان. أما العلمانيون الثلاثة الباقون الذين اختطفوا معهم فهم ثلاثة هايتيين من أفراد أسرة كاهن محلّي.

وكان الخاطفون طلبوا فدية مالية بقيمة مليون دولار لإطلاق سراح المخطوفين.

وتشتبه الشرطة في وقوف عصابة "400 ماووزو" المسلّحة الناشطة في المنطقة وراء عملية الخطف.

وفي الأشهر الأخيرة سجّلت عمليات الخطف للحصول على فدية مالية ارتفاعاً في بور أو برنس وفي مناطق أخرى من البلاد ما يؤشّر إلى هيمنة متزايدة للعصابات المسلّحة.

وكانت السلطات أعلنت في آذار/مارس حال الطوارئ في بعض أحياء العاصمة ومنطقة أخرى "لإعادة بسط سلطة الدولة" في مناطق تسيطر عليها عصابات مسلّحة.

© 2021 AFP