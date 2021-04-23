الدوري الأميركي للمحترفين: أنتيتوكونمبو يتعملق أمام سيكسرز وعودة خجولة لديفيس مع ليكرز

مايك إرمان غيتي/غيتي عبر ا ف ب

سجل لاعب ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 27 نقطة وقاد فريقه للفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية 124-117 في في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في 22 نيسان/أبريل 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

"تعملق" اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بتسجيله 27 نقطة وأضاف 16 متابعة و6 تمريرات حاسمة، ليقود فريقه ميلووكي باكس لحسم قمة المنطقة الشرقية بفوزه على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز المتصدر 124-117 الخميس، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأضاف للفائز كريس ميدلتون 24 نقطة وبوبي بورتيس 23، فيما سجل بروك لوبيز 16 وجرو هوليداي 12 ومرر 11 كرة حاسمة.

وتفادى باكس أمام سفنتي سيكسرز خسارته الثالثة توالياً، وعزز بهذا الفوز مركزه الثالث في الشرقية مع 36 فوزاً مقابل 22 خسارة.

دخل باكس أجواء المباراة منذ البداية، ونجح في تسجيل رمياته العشر الأولى، موسعاً الفارق إلى 17 نقطة مع نهاية الشوط الأوّل 77-60.

وتألق لاعبو باكس في الرميات الثلاثية، فسجلوا 13 رمية من التسديدات الـ 21 الأولى، لينهي الفائز المباراة مع 20 سلة بعيدة ناجحة من أصل 40 محاولة.

في المقابل، افتقد سفنتي سيكسرز الذي سقط للمباراة الثالثة توالياً، لجهود العديد من لاعبيه على غرار بن سيمونز بسبب المرض والتركي فوركان قرقماز (إصابة في الكاحل).

وبرز في صفوف الخاسر الكاميروني جويل إمبيد مع 24 نقطة، فيما ساهم شايك ميلتون بـ 20 وسجل توبياس هاريس 18 في مباراته الأولى بعد عودته من إصابة في الركبة.

ويتواجه الفريقان مرة جديدة السبت.

في مباراة ثانية، سجل العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش 30 نقطة لفريقه دالاس مافريكس وقاده للفوز على لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب 115 - 110.

وعاد إلى صفوف ليكرز لاعبه أنتوني ديفيس بعدما غاب عن 30 مباراة لاصابة في ربلة السابق، وبدا واضحا أنه يحتاج للمزيد من الوقت لاستعادة مستواه السابق حيث لم يسجل سوى سلتين من أصل 12 محاولة، منهياً اللقاء مع أربع نقاط فقط.

واستمر غياب نجم ليكرز الآخر ليبرون جيمس الذي لم يلعب منذ 20 آذار/مارس 2021، ما ارخى بظلاله على حامل اللقب الذي مني بهزائم عدة وتراجع للمركز الخامس في المنطقة الغربية مع 35 فوزاً و24 خسارة.

ومع جلوس ديفيس على مقاعد البدلاء، تمكن ليكرز من تقليص الفارق من 11 نقطة مع نهاية الشوط الأوّل إلى أربع قبل 3 دقائق من صافرة النهاية، لكن من دون أن يتمكن من الإقتراب أكثر.

وخسر فريق مافريكس جهود لاعبه العملاق اللاتفي كريستابس بورزينغيس في الربع الثالث بعدما أصيب في كاحله الأيسر وغادر الملعب متوجهاً إلى غرف تبديل الملابس.

وتألق بورزينغيس على الملعب قبل الاصابة، فسجل 19 نقطة والتقط 6 متابعات في 29 دقيقة.

وفي مباراة ثالثة، سجل كيمبا ووكر 32 نقطة مع 11 تسديدة ناجحة من أصل 17، ليلحق فريقه بوسطن سلتيكس خسارة بمنافسه فينيكس صنز 99 - 86.

وعزز سلتيكس بفوزه التاسع في مبارياته الـ 11 الأخيرة، رصيده في المركز السادس في المنطقة الشرقية مع 32 فوزاً مقابل 27 هزيمة.

وساهم جايسون تاتوم بـ 15 نقطة و11 متابعة على الرغم من انه خاض اللقاء وهو يعاني من إلتهاب في الكاحل الأيسر.

وافتقد سلتيكس لجهود كل من جايلن براون (اصابة في الكتف) والفرنسي إيفان فورنييه (بروتوكول فيروس كورونا) ولاعب الارتكاز روبرت وليامس (ركبة).

وبرز في صفوف صنز، كريس بول مع 22 نقطة و8 متابعات والعدد ذاته من التمريرات الحاسمة، لم تحل دون الخسارة الثالثة لفريقه في مبارياته الـ 16 الأخيرة.

وأضاف ديفن بوكر 15 نقطة.

وفي مباريات أخرى، فاز شيكاغو بولز على تشارلوت هورنتس 108 - 91، وسان انتونيو سبيرز على ديترويت بيستونز 106 - 91.

وخسر أورلاندو ماجيك أمام نيو أورليانز بيليكانز 100 - 135.

© 2021 AFP