بريطانيا: إصابة 168 شخصا بجلطات توفي 32 منهم بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا

هيكلاس هالن ا ف ب

تنكيس العلم البريطاني فوق مبنى البرلمان بوسط لندن في التاسع من نيسان/أبريل 2021 بعد إعلان وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية

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لندن (أ ف ب)

أعلنت السلطات البريطانية أنها أحصت 168 إصابة بجلطات الدم في المملكة المتحدة لدى أشخاص تلقوا لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا، أفضى 32 منها إلى الوفاة من أصل أكثر من 21,2 مليون جرعة أولى تم إعطاؤها.

وأكدت السلطات في تقرير الخميس أن تحليل هذه البيانات المسجلة حتى 14 نيسان/إبريل يسمح بالتأكيد أن "فوائد اللقاح ما زالت تفوق مخاطرة لدى غالبية الناس".

ويبلغ معدل الإصابة بتجلط 7,9 لكل مليون جرعة بينما تشير البيانات إلى أن معدلا أعلى سجل بين البالغين الأصغر سنا، حسب السلطة التنظيمية التي أكدت أن هذه العناصر التي تتبدل يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند استخدام هذا اللقاح.

أوصت اللجنة العلمية المشرفة على حملة التطعيم البريطانية في بداية نيسان/إبريل بأن يقتصر استخدام لقاح أسترازينيكا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ثلاثين عامًا عندما يكون ذلك ممكنا.

وأدت المخاوف من حدوث حالات نادرة من الجلطات الدموية إلى قيام العديد من الدول الأوروبية بالحد من استخدام اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد والمختبر الأنغلو-سويدي، للفئات الأكبر سنا من السكان.

وحالات التجلط في المملكة المتحدة شملت 93 امرأة و75 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 18 و93 عاما. واصيب أحد هؤلاء بجلطة بعد تلقي الجرعة الثانية.

ونقل مركز الاعلام العلمي "ساينس ميديا سنتر" عن البروفسور آدم فين من جامعة بريستول قوله إن هذه الزيادة في عدد الحالات كانت "متوقعة".

واضاف أن العامة وطاقم التمريض أصبحوا واعين لهذه المتلازمة، مشيرا إلى أنه "يتم الإبلاغ عن الحالات بشكل موثوق وسريع"، وبعضها "حدثت من قبل تم التعرف عليها الآن والإبلاغ عنها أيضا".

وقال إنه يتوقع أن "يتوضح عدد الحالات لكل مليون لقاح بسرعة وتستقر التقارير لكن من الواضح أن الجلطات تبقى نادرة جدا".

وقامت بريطانيا التي سجل فيها أكبر عدد من الوفيات جراء الفيروس في أوروبا بلغ 127 ألفا، حملة تطعيم واسعة مستخدمة لقاحات استرازينيكا وفايزر/بايونتيك وموديرنا.

وتفيد آخر الأرقام أن أكثر من 33 مليون شخص تلقوا جرعة أولى من اللقاح و11 مليونا تلقوا جرعة ثانية.

© 2021 AFP