دورة برشلونة: سينر يقصي روبليف ويبلغ نصف النهائي

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برشلونة (أ ف ب)

واصل الشاب الإيطالي الواعد يانيك سينر المصنف التاسع عشر عالميًا مغامرته المثيرة في دورة برشلونة لكرة المضرب وأقصى الجمعة الروسي أندري روبليف السابع عالميًا 6-2، 7-6 (8/6) ليبلغ الدور نصف النهائي.

وكان هذا الفوز الاول للايطالي المصنف الحادي عشر في الدورة على حساب روبليف في ثاني لقاء بينهما، حيث سبق أن تفوق عليه الاخير في دورة فيينا العام الفائت.

ويلتقي ابن الـ 19 عامًا والذي يعتبر أحد المواهب الواعدة في عالم الكرة الصفراء، في المربع الاخير مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثاني في الدورة والمتوج الاسبوع الفائت في أول ألقابه في دورات الماسترز في مونتي كارلو او الكندي الواعد الآخر فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف عاشرًا في الدورة اللذين يلتقيان لاحقًا.

ومُني روبليف (23 عامًا) الطامح للقبه الثاني هذا العام والتاسع في مسيرته، بنكسة أخرى في غضون أسبوع بعد أن سقط في نهائي مونتي كارلو أمام تسيتسيباس.

ويلعب لاحقًا أيضًا المصنف أول في الدورة والثالث عالميًا الاسباني رافايل نادال الباحث عن لقبه الثاني عشر في كاتالونيا مع البريطاني كاميرون نوري (58 عالميًا)، والارجنتيني دييغو شفارتسمان (تاسع عالميًا) مع الاسباني بابلو كارينيو بوستا (13 عالميًا).

© 2021 AFP