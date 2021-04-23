دورة شتوتغارت: بارتي تتخطى بليشكوفا وتبلغ نصف النهائي

ماريان مورات ا ف ب

الاسترالية آشلي بارتي تحتفل بعد فوزها على التشيكية بترا كفيتوفا في ربع نهائي دورة شتوتغارت لكرة المضرب، شتوتغارت في 23 نيسان/أبريل 2021

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شتوتغارت (ألمانيا) (أ ف ب)

بلغت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى نصف النهائي للمرة الثالثة هذا الموسم، وذلك بعدما حسمت مواجهتها مع التشيكية كارولينا بليشكوفا السادسة 2-6 و6-1 و7-5 في ساعتين ودقيقة الجمعة في ربع نهائي دورة شتوتغارت الألمانية لكرة المضرب.

وبعدما استهلت عودتها الى الملاعب، بعد توقف منذ شباط/فبراير 2020 نتيجة تعليق النشاطات لأشهر طويلة ومخاوفها من الإصابة بفيروس كورونا، باحراز لقب يارا فالي كلاسيك الأسترالية، وصلت بارتي أوائل الشهر الحالي الى نهائي دورة ميامي وفازت أيضا باللقب لتعوض الى حد ما مشاركتها المخيبة في بطولة أستراليا المفتوحة حيث انتهى حلمها باللقب عند عتبة ربع النهائي.

وعلقت الأسترالية التي تحتفل السبت بميلادها الخامس والعشرين، على مباراتها وبليشكوفا قائلة "كانا مباراة مذهلة مع افتتاح المجموعتين الأوليين بشكل مختلف تماماً، ثم مع تقديم مجموعة ثالثة استثنائية".

وتابعت "أشعر بأني خلقت الكثير من الفرص وكارولينا كانت قادرة على تقديم مستوى رفيع وحققت نقاطاً هائلة. كانت حقاً معركة جيدة".

وبعدما هيمنت تماماً على المجموعة الأولى بكسرها إرسال بارتي مرتين، بدأت بليشكوفا المجموعة الثانية بالتنازل عن إرسالها ما فتح الباب أمام المصنفة أولى عالمياً لبدء عودتها الى أجواء المواجهة.

لكن التشيكية حصلت على فرصة ذهبية لإقصاء بارتي حين كانت ترسل في المجموعة الثالثة وهي متقدمة 5-4، لكن الأسترالية كسرت إرسال منافستها للمرة الخامسة في اللقاء بعد شوط ماراتوني، ثم كررت الأمر في الشوط الثاني عشر لتنهي المواجهة لصالحها.

وبفوزها الخامس على بليشكوفا، بطلة شتورتغارت لعام 2018، من أصل سبع مواجهات بينهما، تأمل بارتي الذهاب حتى النهاية وإحراز لقبها الثالث هذا الموسم والحادي عشر في مسيرتها المتوجة بلقب كبير واحد حققته عام 2019 في رولان غاروس الفرنسية.

لكن سيكون في انتظارها مواجهة صعبة أخرى في نصف النهائي حيث ستلتقي التشيكية بترا كفيتوفا السابعة وحاملة اللقب من 2019 نتيجة تسبب فيروس كورونا بإلغاء نسخة العام الماضي، أو الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الرابعة.

© 2021 AFP