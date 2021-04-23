دي بروين جاهز لقيادة سيتي في نهائي كأس الرابطة ونصف نهائي دوري الأبطال

بول اليس ا ف ب

التزم دي بروين بعقد جديد مع مانشستر سيتي حتى العام 2025

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لندن (أ ف ب)

أفاد المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنكليزي بيب غوارديولا الجمعة أن صانع ألعاب البلجيكي كيفن دي بروين جاهز للمشاركة الأحد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية ضد توتنهام، وذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع المقبل ضد باريس سان جرمان الفرنسي.

وكان الشك يحوم حول مشاركة البلجيكي في هاتين المباراتين اللتين تعتبران من الأهم لسيتي هذا الموسم، بعد تعرضه لإصابة في كاحله خلال مباراة نصف نهائي الكأس الإنكليزية التي خسرها سيتي في نهاية الأسبوع الماضي أمام تشلسي صفر-1، ما وضع حداً لحلمه باحراز رباعية تاريخية هذا الموسم.

وغاب ابن الـ29 عاماً عن مباراة الأربعاء في الدوري الممتاز ضد أستون فيلا (2-1) بسبب الإصابة التي أجبرته على ترك الملعب بعد دقائق معدودة على انطلاق الشوط الثاني من لقاء نصف نهائي الكأس، ما جعل مشاركته في المباراتين الهامتين المقررتين الأحد في "ويمبلي" والأربعاء على "بارك دي برينس" موضع شك.

لكن غوارديولا طمأن الجمعة جمهور سيتي بالقول أن دي بروين والمهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي كان يعاني من مشكلة عضلية تضاف الى إصاباته الكثيرة هذا الموسم، في تصرف الفريق بعد الحصة التمرينية التي خاضها اليوم.

وأوضح المدرب الإسباني الذي يسير بسيتي بثبات نحو استعادة لقب الدوري الممتاز، أن "الإثنين (جاهزان)، لقد تمرنا اليوم. غداً سنقرر".

ويحتاج سيتي الى ثماني نقاط من مبارياته الخمس المتبقية في الدوري الممتاز لإحراز اللقب للمرة الثالثة في غضون أربعة مواسم، فيما يحلم باحراز لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه لكن مهمته لن تكون سهلة في نصف النهائي ضد وصيف العام الماضي سان جرمان الذي جرد بايرن ميونيخ الألماني من اللقب بإخراجه من ربع النهائي.

ويضع غوارديولا نصب عينيه هدف رفع كأس دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2011 حين توج به كمدرب لفريقه السابق برشلونة.

وفرض دي بروين الذي سجل 8 أهداف في 32 مباراة خاضها هذا الموسم، نفسه من الركائز الأساسية في سيتي منذ قدومه اليه عام 2015 من فولفسبورغ الألماني، وقد توج منذ وصوله بسبعة ألقاب كبرى بقميص الـ"سيتيزينس"".

ووقع دي بروين في وقت سابق من الشهر الحالي عقداً جديداً يبقيه في سيتي حتى 2025.

وعودة دي بروين الى سيتي خبر مرحب به بالتأكيد بالنسبة للمدرب الإسباني لمنتخب بلجيكا روبرتو مارتينيس، لأنه يعتمد عليه كثيراً الصيف المقبل في نهائيات كأس أوروبا المؤجلة من الصيف الماضي بسبب فيروس كورونا.

© 2021 AFP