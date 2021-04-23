مقتل المشتبه به في قتل الشرطية الفرنسية بالسكين وهو تونسي (مصدر في الشرطة)

بيرتران غواي ا ف ب

الشرطة الفرنسية تغلق شارعاً قرب مركز للشرطة في رامبوييه جنوب غرب باريس في 23 نيسان/أبريل 2021 بعد هجوم بالسكين سقطت ضحيته شرطية

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باريس (أ ف ب)

أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية أن الرجل الذي قتل شرطية طعناً الجمعة عند مدخل دائرة الشرطة في رامبوييه قرب باريس، قتل برصاص شرطي.

وقُتل المهاجم بعدما أُصيب بطلقات نارية أطلقها شرطي. والمهاجم مواطن تونسي يبلغ 36 عامًا غير معروف من جانب أجهزة الشرطة والاستخبارات الوطنية، وهو موجود بصفة قانونية في فرنسا.

وأعلن وزير الداخلية جيرار دارمانان ورئيس الوزراء جان كاستيكس أنهما يتوجهان بعد الظهر إلى مركز الشرطة في المدينة التي تعدّ قرابة 26 ألف نسمة والواقعة على بُعد ستين كيلومتراً جنوب شرق باريس.

وكتب وزير الداخلية في تغريدة "وقعت شرطية ضحية هجوم بالسكين في دائرة شرطة رامبوييه إلى حيث أتوجه".

وأوضح المصدر أن الهجوم وقع نحو الساعة 12,20 ت غ في بهو مدخل مركز الشرطة. وكانت الشرطية البالغة 48 عاماً، تعود من استراحة الغداء عندما طعنها المهاجم مرتين في عنقها، بحسب العناصر الأولية للتحقيق.

وقُتلت الشرطية على الفور، رغم تدخّل المسعفين.

وأكد المصدر أن المهاجم أُصيب برصاص شرطيّ وتُوفي بسبب توقف القلب.

© 2021 AFP