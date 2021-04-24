الدوري الأميركي للمحترفين: بروكلين يستعيد صدارة الشرقية

سارة ستير غيتي/غيتي عبر ا ف ب

جو هاريس (بروكلين نتس) يحاول اختراق سلة بوسطن سلتيكس في دوري أن بي ايه

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لوس انجليس (أ ف ب)

برغم كثرة الإصابات في صفوفه، تفوّق بروكلين نتس على ضيفه بوسطن سلتيكس 109-104، الجمعة في نيويورك ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه"، مستعيدا صدارة المنطقة الشرقية.

وصحيح أن كايري إيرفينغ، نجم بروكلين، كان قريبا من تحقيق تريبل دابل (15 نقطة و11 تمريرة حاسمة و9 متابعات)، إلا ان معدّل تسجيله كان منخفضا للغاية (4 من 19).

وصمد نتس أمام عودة قوية لبوسطن في الربع الأخير (31-21)، أمام جمهور محدّد بسبب بروتوكول فيروس كورونا، بلغ 1700 متفرج على ملعب باركليز سنتر أرينا.

قال إيرفينغ "ندرك أننا لن نحقق انتصارات سهلة في بعض المباريات، لذا يجب أن نمرّ في بعض المعارك".

وغاب مجددا عن نتس، النجمان كيفن دورانت وجيمس هاردن بسبب الإصابة، لكنه نجح بالتقدّم معظم المباراة، ليستعيد صدارة المنطقة الشرقية (40-20) بفارق مباراة عن فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الخاسر ثلاث مرات تواليا.

وغاب دورانت للمباراة الثالثة تواليا لاصابة بفخذه تعرض لها الاحد خلال الخسارة ضد ميامي. وخاض دورانت 24 من أصل 59 مباراة لنتس هذا الموسم، فيما يفتقد بروكلين هدافه جيمس هاردن للمباراة التاسعة تواليا لاصابة عضلية بفخذه.

وكان جو هاريس افضل مسجل لبروكلين مع 20 نقطة، واضاف جيف غرين 19، فيما لم تكن 38 نقطة و10 متابعات للنجم جايسون تايتوم كافية لتجنيب بوسطن خسارته الـ28 مقابل 32 فوزا.

قال الموزع الروكي بايتون بريتشارد بعد تسجيله 22 نقطة لبوسطن بينها 6 ثلاثيات من 7 محاولات "إذا خسرت الكثير من الكرات ومنحت فريقا مثل بروكلين فرصة المرتدات، تسديد كرات سهلة وأمور مماثلة، سيكون من الصعب أن تفوز في المباريات".

© 2021 AFP