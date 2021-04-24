بطولة فرنسا: سان جرمان ينتزع الصدارة موقتا بثنائية لمبابي

جان كريستوف فيرهاغن ا ف ب

مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي محتفلا بتسجيل هدفه الثاني في مرمى ميتز في الدوري الفرنسي لكرة القدم. 24 نيسان/ابريل 2021

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باريس (أ ف ب)

انتزع باريس سان جرمان صدارة بطولة فرنسا لكرة القدم موقتا بفوزه على مضيفه متز 3-1 في المرحلة الرابعة والثلاثين السبت قبل اربعة ايام من مواجهة مرتقبة ضد مانشستر سيتي الانكليزي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.

ورفع سان جرمان رصيده الى 72 نقطة متقدما بفارق نقطتين على ليل الذي يخوض امتحانا صعبا ضد مضيفه ليون الرابع في ختام المرحلة الاحد.

وعاد الى التشكيلة الاساسية لصفوف فريق العاصمة لاعبان مؤثران هما المهاجم البرازيلي نيمار بعد انتهاء فترة ايقافه مباراتين، وصانع الالعاب الإيطالي ماركو فيراتي الذي لم يبدأ اي مباراة لفريقه منذ الفوز على ليون 4-2 في اذار/مارس الماضي، علما بانه شارك في 23 دقيقة فقط في نيسان/ابريل وذلك لاصابته بجائحة كوفيد-19 واصابة عضلية.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل لسان جرمان عندما تلقى كرة امامي متقنة من الاسباني اندر هيريرا فكسر مصيدة التسلل وانفرد بحارس متز وسط مراقبة من مدافعين، قبل ان يسدد كرة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (5).

وسدد نيمار كرة من ركلة حرة مباشر مرت الى جانب القائم (15) ثم مرر له مبابي كرة متقنة داخل المنطقة اطلقها بيسراه لكنها اخطأت المرمى (17).

وبقي سان جرمان الطرف الافضل في المباراة لكن على الرغم من محاولاته المتكررة لم ينجح في تعزيز تقدم.

وفي مطلع الشوط الثاني ادرك متز التعادل عندما استغل فابيان سنتونزي كرة عرضية من الجزائري فريد بولاية وحولها رأسية عكسية لم يتمكن حارس سان جرمان الكوستاريكي كيلور نافاس من التصدي لها (46).

وتدخل نافاس منقذا مرماه من هدف اكيد عندما استغل تردد دفاع سان جرمان في ابعاد احدى الكرات فسددها السنغالي بابي سار "على الطاير" لكن الحارس الكوستاريكي تدخل ببراعة (52).

وسنحت فرصة امام الارجنتيني لياندرو باريديس كي يمنح التقدم مجددا لسان جرمان عندما وصلته الكرة داخل المنطقة فاطلقها "على الطاير" ارتطمت باحد مدافعي متز ثم بالعارضة وخرجت (56).

- مبابي يعزز موقعه في صدارة الهدافين -

بيد ان سان جرمان نجح في التقدم مجددا عندما وصلت الكرة الى مبابي خارج المنطقة، فاطلقها قوية افلتت من يدي حارس متز ودخلت شباكه (59).

وعزز مبابي بالتالي رصيده في صدارة ترتيب الهدافين للدوري المحلي مع 25 هدفا.

واهدر مبابي فرصة تسجيل الثلاثية عندما سدد كرة ساقطة من فوق حارس متز وكانت في طريقها لولوج المرمى لكن فريد بولاية ابعدها في اللحظة الاخيرة (80).

ودخل الارجنتيني ماورو ايكادري اواخر المباراة وحصل على ركلة جزاء اثر اعاقته داخل المنطقة، فانبرى لها بنفسه على طريق بانينكا الشهيرة حاسما النتيجة نهائيا في صالح فريقه (89).

يذكر ان سان جرمان لا يزال يحارب على ثلاث جبهات هي بالاضافة الى الدوري المحلي، كأس فرنسا حيث بلغ نصف النهائي، ودوري ابطال اوروبا.

وفاجأ بريست مضيفه سانت اتيان وتغلب عليه 2-1 ليقترب أكثر من ضمان بقائه في المنطقة الدافئة.

وهذا الفوز الثالث فقط لبريست في دور الإياب، والأول منذ 3 آذار/مارس على ديجون (3-1).

صعد إلى المركز الثالث عشر مع 40 نقطة، بفارق نقطة عن سانت اتيان الرابع عشر الذي يقف على بعد 8 نقاط من نيم الثامن عشر وصاحب المركز الذي يخول خوض ملحق البقاء في نهاية الموسم.

وبدأ الفريق الاخضر المباراة جيدا، مفتتحا التسجيل عن طريق التونسي وهبي الخزري (11)، مسجلا هدفه السابع مع سانت اتيان هذا الموسم والسادس في آخر سبع مراحل.

وبدلا من تعميق الفارق عبر ثلاث فرص، انحنى سانت اتيان وحارسه الشاب إتيان غرين (20 عاما) أولا من ركلة حرة للمهاجم المخضرم غايتان شاربونييه (66)، قبل أن يضيف اللاعب نفسه هدف الفوز والسادس له هذا الموسم (79).

© 2021 AFP