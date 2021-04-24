دورة برشلونة: تسيتسيباس إلى النهائي وينتظر نتيجة نادال

جوزيب لاغو ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

برشلونة (أ ف ب)

بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المتوّج أخيرا بلقب مونتي كارلو للماسترز، نهائي دورة برشلونة الإسبانية لكرة المضرب، بفوزه السبت على الإيطالي الشاب يانيك سينر 6-3 و6-3.

وحسم اليوناني المصنف خامسا عالميا مباراته امام اللاعب الصاعد بقوة والمصنف 19 عالميا في ساعة و23 دقيقة، في احدى دورات الـ500.

ويلتقي في النهائي الفائز بين المخضرم الإسباني رافايل نادال الثالث عالميا والطامح للقبه الثاني عشر في كاتالونيا ومواطنه بابلو كارينيو بوستا الثالث عشر واللذين يلتقيان في نصف النهائي الثاني.

وكسر تسيسيباس ارسال خصمه (4-3) في المجموعة الأولى التي حسمها في 41 دقيقة أمام اللاعب البالغ 19 عاما.

وبعد انقاذه كرتين لكسر ارساله في الثانية (1-2)، نجح تسيتسيباس بكسر ارسال الايطالي مرتين مهيمنا على المجموعة وحاسما المباراة. وهذه المباراة التاسعة تواليا لليوناني دون خسارة أية مجموعة.

وسبق أن التقى تسيتسيباس وسينر مرتين سابقاً، كلاهما في دورة روما للماسترز حيث خرج اليوناني فائزًا عام 2019 قبل أن يرد الايطالي التحية في 2020.

© 2021 AFP