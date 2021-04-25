الدوري الأميركي للمحترفين: فوز تاسع توالياً لنيكس في أمسية سقوط الكبار

إلسا غيتي/غيتي عبر ا ف ب

سجل جوليوس راندل 31 نقطة لفريقه نيويورك نيكس وقاده للفوز على تورونتو رابتورز 120 - 103 في نيويورك، في 24 نيسان/ابريل 2021

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باريس (أ ف ب)

حقق نيويورك نيكس رابع المنطقة الشرقية فوزه التاسع توالياً بعدما تغلب على تورونتو رابتورز 120 - 103 في أمسية سقوط الكبار أمثال يوتا جاز ولوس أنجليس ليكرز حامل اللقب وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز السبت، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه".

وهي أفضل سلسلة من الإنتصارات المتتالية لنيكس في غضون ثمانية أعوام، وتحديداً منذ موسم 2012-2013 حين حقق 13 فوزاً توالياً.

كما أكد نيكس الفترة الرائعة التي يمر بها بتحقيقه فوزه السابع توالياً على ملعبه "ماديسون سكوير غاردن" على تورونتو، في مباراة تألق خلالها جوليوس راندل بتسجيله 31 نقطة و10 متابعات.

وحصل راندل على مساعدة من زميله الكندي آر جي باريت صاحب 25 نقطة، منها 20 في الشوط الثاني، و12 متابعة و4 تمريرات حاسمة، فيما أضاف ديريك روز 19 و7 تمريرات حاسمة وريدجي بولوك 16 نقطة.

كما عزز نيكس مركزه الرابع في المنطقة الشرقية مع 34 فوزاً مقابل 27 خسارة.

في المقابل، لم يكن فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وصيف الشرقية قادراً على حسم مباراته أمام ميلووكي باكس الثالث فسقط بنتيجة 94-132.

وكان سفنتي سيكسرز يمني النفس بتحقيق الفوز للعودة إلى صدارة المنطقة، إلا انه تعرض لخسارة مؤلمة في ظل غياب نجميه الكاميروني جويل إمبيد والاسترالي بن سيمونز.

وبات سفنتي سيكسرز ثاني الترتيب مع 39 فوزاً و21 هزيمة مهدداً بخسارة مركزه من باكس الثالث الذي رفع رصيده إلى 37 فوزاً و22 خسارة.

وعلى ملعب "فيفينت سمارت هوم أرينا"، تعرض يوتا جاز متصدر المنطقة الغربية لخسارة غير متوقعة أمام مينيسوتا تمبروولفز الرابع عشر والذي خرج من سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" 96 - 101.

وخاض جاز اللقاء من دون نجمه دونافان ميتشيل، في حين لم تحل النقاط الـ 30 التي سجلها نجمه الكرواتي بوغدان بوغدانوفيتش من إبعاد شبح الخسارة.

في المقابل، سقط لوس أنجليس ليكرز أمام دالاس مافريكس 93-108.

وبات حامل اللقب مهدداً بفقدانه لمركزه الخامس في المنطقة الغربية بعدما تجمد رصيده عند 35 فوزاً مقابل 25 خسارة، فيما رفع مافريكس مطارده المباشر في المركز السادس رصيده إلى 33 فوزاً و26 هزيمة.

وفي مباريات أخرى، فاز دنفر ناغتس على هيوستن روكتس 129 - 116، وميامي هيت على شيكاغو بولز 106 - 101، وانديانا بايسرز على ديترويت بيستونز 115 - 109.

وخسر نيو أورليانز بيليكانز أمام سان انتونيو سبيرز 108 - 110.

© 2021 AFP