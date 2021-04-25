بطولة إسبانيا: ثنائية غريزمان تُبقي برشلونة في صلب السباق على اللقب

الفرنسي أنطوان غريزمان يحتفل مع الأرجنتيني ليونيل ميسي و بيدري بتسجيله الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى فياريال في 25 نيسان/أبريل 2021

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مدريد (أ ف ب)

حقق برشلونة انتصاراً صعباً ومهماً بفوزه على فياريال 2-1 الأحد بثنائية الفرنسي أنطوان غريزمان، ليشدد الخناق على أتلتيكو مدريد المتصدر في السباق إلى اللقب، ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل غريزمان هدفي برشلونة (28 و35)، بينما سجل النيجيري صامويل شوكويزي هدف فياريال اليتيم (26).

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث متساوياً في النقاط مع ريال مدريد ولكن مع مباراة أقل في جعبته، فيما تجمد رصيد فياريال الذي يستضيف أرسنال الانكليزي في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس، عند 49 نقطة في المركز السابع.

وبعد خسارته الكلاسيكو في الدوري، انتفض برشلونة بتحقيقه لقب كأس الملك للمرة 31 في تاريحه قبل أن يكرم وفادة ضيفه خيتافي بفوزه عليه 5-2 الخميس ليشدد الخناق على قطبي العاصمة، مبقيًا على آماله بتحقيق ثنائية الكأس والدوري.

وبدأت المباراة بضغط من جانب فياريال، وتحديداً برأسية جيرارد مورينو التي مرت أعلى مرمى الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن (4).

وجاء الرد من برشلونة في الدقيقة 6، حيث مرر الهولندي فرنكي دي يونغ كرة داخل منطقة الجزاء إلى غريزمان الذي سدد كرة اصطدمت بالدفاع قبل أن تتحول إلى الركنية.

وواصل فياريال الضغط حتى افتتح التسجيل في الدقيقة 26 عن طريق شوكويزي الذي استغل كرة طويلة في العمق من زميله باو توريس، لينفرد بتير شتيغن ويراوغه، قبل أن يسدد في الشباك.

لكن الرد كان سريعاً من برشلونة بعد دقيقة واحدة، حينما تلقى غريزمان كرة طويلة من أوسكار مينغيسا، وركن الكرة إلى أقصى يمين الحارس (28).

وعاد غريزمان وضاعف النتيجة لبرشلونة بالهدف الثاني في الدقيقة 35، حين استغل خطأ فادحاً في دفاع فياريال، وسدد كرة قوية إلى الحارس، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب فياريال مانو تريغيروس، بعد تدخله العنيف على الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 65.

وأهدر دي يونغ فرصة تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 83، إذ انفرد بالحارس لكنه سدد إلى جانب القائم الأيمن.

© 2021 AFP