رومينيغه يعتقد أن الدوري السوبر "انتهى تماماً"

أعرب الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني كارل-هاينتس رومينيغه عن اعتقاده بأن خطط الدوري السوبر "انتهت تماماً"، بعد أسبوع من محاولة باءت بالفشل من 12 نادياً أوروبياً لإنشاء بطولة منافسة لدوري أبطال أوروبا

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برلين (أ ف ب)

أعرب الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني كارل-هاينتس رومينيغه عن اعتقاده بأن خطط الدوري السوبر "انتهت تماماً"، بعد أسبوع من محاولة باءت بالفشل من 12 نادياً أوروبياً لإنشاء بطولة منافسة لدوري أبطال أوروبا.

وقال رومينيغه لصحيفة "بيلد" الألمانية الأحد إن "الموضوع انتهى بالتأكيد. كانت تلك طلقة تحذيرية".

وأضاف أنه "في النهاية، ربما كان من الجيد أن يكون لدينا هذا السيرك لمدة 48 ساعة والذي أزعج العالم بأسره".

وتابع "لقد أدى ذلك إلى حقيقة أن يدرك رجال الأعمال، الذين هم كثيرون في كرة القدم، أن كرة القدم تختلف قليلاً عن الأعمال التجارية".

وعيّن رومينيغه (65 عاماً) في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الثلاثاء بدلاً من رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي الذي كان ناديه أحد الأندية الـ12 المنشقة.

وكان نادي بايرن ميونيخ، إلى جانب باريس سان جرمان وبوروسيا دورتموند، رفض أن يكون جزءاً من المشروع.

وقال رومينيغه إن أحد أسباب رفضه إشراك العملاق البافاري هو أنه ليس مثل أنييلي (45 عاماً) الذي يترأس مجلسي إدارة "فيات" للسيارات و"إكسور" الاستثمارية.

وأضاف الألماني الحائز جائزة الكرة الذهبية عامي 1980 و1981 "يأتي أندريا من جيل مختلف، وهو شخصية مختلفة بالنسبة لي. أنا بنفسي لعبت كرة القدم، كنت أعتقد دائماً أنني أتحمل مسؤولية تجاه كرة القدم، وليس المال فقط".

© 2021 AFP