الاتحاد الايطالي يهدد باستبعاد الاندية المنشقة عن بطولاته

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب/ارشيف

اعتبر أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس أن "كرة القدم لم تعد رياضة، بل أصبحت قطاعًا صناعيًا بحاجة الى الاستقرار".

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روما (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم الاثنين أنه سيمنع الاندية المنضمّة إلى بطولة قارية انفصالية من المشاركة في المسابقات المحلية بما فيها "سيري أ".

وكانت ثلاثة أندية ايطالية هي يوفنتوس، إنتر وميلان من بين 12 ناديًا كبيرًا حاولت إطلاق الدوري السوبر الانشقاقي لتحقيق مكاسب مالية وُلد ميتًا الاسبوع الفائت.

وقال غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد خلال اجتماعٍ الاثنين إن الاندية "التي تخطط للعب في بطولات لا تنضوي تحت الاتحاد الدولي (فيفا) أو الاوروبي (ويفا) ستخسر مكانها في بطولتنا".

وأعلن إنتر انسحابه من الدوري السوبر الاربعاء الفائت عقب انسحاب الاندية الانكليزية الستة. إلا أن يوفنتوس وميلان كانا أقل وضوحًا بشأن وضعيتيهما، حيث اعترفا بفشل المخطط من دون أن يكشفا عمّا إذا انسحبا من المشروع من عدمه.

وتابع غرافينا في بيان "من الواضح أنه إذا مع حلول 21 حزيران/يونيو، الموعد النهائي لتقديم طلبات الانتساب، أراد البعض المشاركة في مسابقات ذات طابع خاض ، فلن يشاركوا في بطولتنا".

وأردف "في الوقت الراهن، ليست لدينا معلومات عمّن انسحب وعمّن بقي في دوري السوبر".

ستُضاف القاعدة الجديدة إلى تراخيص الأندية ونظام الاتحاد الايطالي لكرة القدم. وتم التصويت على القاعدة الجديدة بالإجماع، بمن فيهم المدير الإداري لإنتر جوزيبي ماروتا الذي يشغل منصب ممثل الدوري في المجلس الفيدرالي للاتحاد الايطالي، وفقًا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت".

واستمرت الاندية في الدفاع عن فكرة إعادة هيكلة كرة القدم الاوروبية، حيث اعتبر أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس في حديث مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الاربعاء الماضي أن "كرة القدم لم تعد رياضة، بل أصبحت قطاعًا صناعيًا بحاجة الى الاستقرار".

© 2021 AFP