السيّاح الأميركيون المحصّنون ضدّ كورونا سيتمكنّون من السفر للاتحاد الأوروبي

إريك بييرمون ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

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واشنطن (أ ف ب)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ الاتحاد الأوروبي سيسمح في الأشهر المقبلة للسياح الآتين من الولايات المتحدة بالسفر إلى دوله، بشرط أن يكونوا قد تلقّوا لقاحاً مضادّاً لكوفيد-19.

وقالت فون دير لايين إنّ "الأميركيين، كما أرى، يستخدمون لقاحات معتمدة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (...) هذا الأمر سيسمح بحرية الحركة والسفر إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضافت أنّ السبب في ذلك هو "أنّ هناك أمراً واحداً واضحاً: الدول الأعضاء الـ27 ستقبل، بدون قيد أو شرط، كلّ الذين تمّ تطعيمهم بلقاحات معتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية".

ولم تحدّد رئيسة المفوضية الأوروبية متى بالتحديد سيتمكّن السيّاح الأميركيون المحصّنون من زيارة الاتحاد الاوروبي، لكنّ الصحيفة النيويوركية أشارت إلى أنّ القواعد الجديدة التي سترعى هذا الأمر قد تُعتمد في وقت مبكر من هذا الصيف بالتزامن مع تكثيف حملات التطعيم ضدّ كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

ووافقت وكالة الأدوية الأوروبية على اعتماد اللّقاحات الثلاثة المستخدمة في الولايات المتحدة وهي موديرنا وفايزر-بيونتك و"جونسون آند جونسون".

ونوّهت فون دير لايين بـ"التقدّم الهائل" الذي أحرزته الولايات المتحدة في حملتها لتحصين مواطنيها، مشيرة إلى أنّ الأميركيين في طريقهم لتلقيح 70% من السكّان البالغين بحلول منتصف حزيران/يونيو.

وأوضحت رئيسة المفوضية أنّ استئناف السفر سيتوقّف "على الوضع الوبائي، لكنّ الوضع يتحسّن في الولايات المتحدة، وهو أيضاً، كما نأمل، يتحسّن في الاتحاد الاوروبي".

ودمّرت الجائحة القطاع السياحي في أوروبا إذ أغلق العديد من دول القارة العجوز حدوده أمام السفر غير الضروري.

والأسبوع الماضي قالت اليونان التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة إنّ المسافرين الآتين من الاتّحاد الأوروبي ومن خمس دول أخرى سيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي الإلزامي عند وصولهم إلى أراضيها بشرط أن يكونوا قد تلقّحوا ضدّ كورونا أو أن يبرزوا نتيجة فحص مخبري تؤكّد عدم إصابتهم بالفيروس.

ويبحث الاتحاد الأوروبي في استحداث جواز سفر صحّي لاعتماده اعتباراً من هذا الصيف بهدف تمكين السيّاح من التنقّل بين دوله بحريّة.

© 2021 AFP