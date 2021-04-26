بطولة ألمانيا: أوغسبورغ يقيل مدربه تفادياً للهبوط

توماس كينتسل ا ف ب/ارشيف

يحاول فاينتسيرل ضمان مركز لاوغسبورغ في البوندسليغا الموسم المقبل

إعلان اقرأ المزيد

برلين (أ ف ب)

أقال نادي أوغسبورغ الألماني الاثنين مدربه هايكو هيرليش وعيّن بدلا منه مدربه السابق ماركوس فاينتسيرل في محاولة لتفادي الهبوط.

وبعد فشله في تحقيق أي فوز في أربع مباريات، يحتل أوغسبورغ المركز الثالث عشر على بعد أربع نقاط عن منطقة الهبوط، وذلك قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

قال مديره الرياضي شتيفان رويتر "من خلال تحليلنا الدقيق، توصلنا إلى اتخاذ قرار تبديل المدرب".

تابع "كانت لدينا مناقشات طويلة وإيجابية مع ماركوس فاينتسيرل في نهاية الاسبوع، واقتنعنا انه الرجل المناسب لأوغسبورغ في وضعنا الحالي".

وبعد مرحلة جيدة على رأس أوغسبورغ بين 2012 و2016، ترك فاينتسيرل لخوض تجربة غير ناجحة مع شالكه.

قاد أوغسبورغ الى مركز خامس لافت في البوندسليغا عام 2015 والتأهل الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، حيث خرج من دور الـ32 أمام ليفربول الانكليزي.

وكان أوغسبورغ قادرًا على ضمان البقاء بحال فوزه على كولن السادس عشر الجمعة الماضي، لكنه خسر 2-3 على أرضه.

قال فاينتسيرل البالغ 46 عامًا "أدين كثيرا للنادي وأريد إعادته إلى فترات النجاح". أقيل في آخر محطة تدريبية له في شتوتغارت وذلك بعد ستة اشهر من تعيينه في 2019.

© 2021 AFP