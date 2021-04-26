بطولة إنكلترا: هنري وشيرر يقصان شريط قاعة المشاهير

غلين كيرك ا ف ب/ارشيف

كان هنري علامة فارقة في هجوم المدفعجية خلال حقبة مواطنه أرسين فينغر

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لندن (أ ف ب)

اصبح الهدافان السابقان الفرنسي تييري هنري وألن شيرر أول عضوين في قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي لكرة القدم "برميرليغ"، بحسب ما أعلن الاخير الاثنين.

وأحرز هنري لقب هداف الدوري أربع مرات وشيرر ثلاث مرات، وسجلا سويا 435 هدفا في الدوري.

وكان هنري، بطل الدوري مرتين، ضمن تشكيلة لأرسنال لم تقهر خلال موسم 2004، تحت اشراف مواطنه المدرب أرسين فينغر.

ويُعدّ بطل العالم 1998 أفضل هداف في تاريخ منتخب فرنسا (51 هدفا في 123 مباراة)، وتخطى حاجز 20 هدفا مع فريقه اللندني خمس مرات تواليا بين 2001 و2006.

وقال هنري (43 عاما) في بيان نشرته رابطة الدوري "من المميز جدا أن يتم اختياري لدخول قاعة المشاهير إلى جانب ألن شيرر".

وتابع "عندما كنت شابا، كنت أسعى للحصول على زوج من الاحذية الرياضية واليوم نتحدث عن قاعة المشاهير".

أما شيرر (50 عاما)، المتوّج مع بلاكبيرن بلقب الدوري في 1995، فيحمل الرقم القياسي المطلق لعدد الاهداف في الـ"برميرليغ" مع 260 هدفا في 14 موسما في صفوف بلاكبيرن ونيوكاسل.

وأقرّ القائد السابق للمنتخب الوطني "عندما نشاهد اللاعبين الرائعين الذين لعبوا في برميرليغ، أسبوع بعد أسبوع، موسم بعد موسم، يشرّفني دخول قاعة المشاهير".

وأضاف "كل ما أردته أن أصبح لاعبا محترفا. كان حلمي أن أصل، أحرز الالقاب، أسجل في ملعب سانت جيمس بارك (التابع لنيوكاسل)، أن أرتدي القميص الأسود والأبيض مع الرقم 9. استمتعت بكل دقيقة".

وسينضم ستة لاعبين ضمن لائحة من 23 تنشر في وقت لاحق، الى شيرر وهنري، وذلك عبر تصويت للجماهير حتى 2 أيار/مايو المقبل.

© 2021 AFP