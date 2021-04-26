نافاس يمدد عقده مع باريس سان جرمان حتى 2024

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الكوستاريكي كيلور نافاس حارس باريس سان جرمان قبل المباراة امام بايرن ميونيخ في دوري ابطال اوروبا في 13 نيسان/ابريل 2021

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باريس (أ ف ب)

جدد الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي لسنة إضافية حتى العام 2024، وفق ما أعلن نادي العاصمة الاثنين.

منذ وصوله من ريال مدريد الاسباني في العام 2019، قدم نافاس (34 عامًا) مستويات مميزة مع النادي الباريسي وقاده بفضل تصدياته البطولية الى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الفائت حيث خسر أمام بايرن ميونيخ الالماني، والى الدور نصف النهائي أقله في الحالي حيث يلتقي مانشستر سيتي الانكليزي ذهابًا الاربعاء.

وكان أحد أبرز نجوم فريقه الذين ساهموا في وصول بطل فرنسا في المواسم الثلاثة الاخيرة الى المربع الاخير هذا الموسم بفضل أدائه الرائع امام بايرن ميونيخ في ربع النهائي وضد برشلونة الاسباني في اياب ثمن النهائي حيث تصدى لركلة جزاء لنجمه الارجنتيني ليونيل ميسي.

وقال نافاس عبر فيديو نشره النادي على مواقع التواصل الاجتماعي "أنا سعيد جدًا كوني قادر على إكمال مشواري مع باريس سان جرمان".

ويبقى الاهم بالنسبة لسان جرمان تمديد عقدي نجميه البرازيلي نيمار وكيليان مبابي لاسيما في ظل رغبة ريال مدريد الاسباني بالحصول على خدمات الاخير.

© 2021 AFP