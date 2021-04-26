ويفا يفتح تحقيقًا بحق إبراهيموفيتش بسبب مزاعم تورطه في شركة مراهنات

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زلاتان مساهم في "بيتهارد" منذ العام 2018، وهو موقع مراهنة على الإنترنت مقره مالطا

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لوزان (سويسرا) (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "ويفا" الاثنين أنه فتح تحقيقًا تأديبيًا بحق السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الايطالي بسبب تورط مزعوم مع شركة مراهنات.

وقال الاتحاد القاري في بيان أنه فتح تحقيقًا تأديبيًا بحق ابن الـ39 عامًا "بشأن انتهاك محتمل للوائح الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من قبل السيد زلاتان إبراهيموفيتش لوجود مصلحة مالية مزعومة في شركة مراهنات".

وأضاف أن "مزيدًا من المعلومات بخصوص هذه المسألة ستتاح في الوقت المناسب".

في نيسان/أبريل الماضي، أشارت الصحيفة السويدية "أفتونبلاديت" أن إبراهيموفيتش يواجه خطر العقوبة من قبل الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، بعد عودته عن اعتزاله الدولي حيث شارك مع منتخب بلاده في التصفيات الاوروبية المؤهلة الى كأس العالم 2022.

وفقًا للصحيفة، فإن زلاتان مساهم في "بيتهارد" منذ العام 2018، وهو موقع مراهنة على الإنترنت مقره مالطا، من خلال شركته "أنوون ايه بي"، ما يتعارض مع قواعد الاتحادين الاوروبي والدولي (فيفا).

© 2021 AFP