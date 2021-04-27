الدوري الأميركي للمحترفين: تألق بوكر وبول يفرمل مسيرة نيكس

كريس بول (يسار) يحتفل بتسجيله ثلاثية مع زميله ديفين بوكر في المباراة التي فاز فيها فريقهما فينيكس صنز على نيويورك نيكس 118-110

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لوس انجليس (أ ف ب)

حرم ديفين بوكر نيويورك نيكس من نيل العلامة الكاملة في عشر مباريات متتالية، حينما أوقف سلسلة انتصاراته من خلال تسجيله 33 نقطة ليقود فريقه فينكس صنز للعودة من بعيد بفوز 118-110 في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة.

وعلى "ماديسون سكوير غاردن"، عاد صنز ليظفر بالمباراة بعد تأخره بفارق 15 نقطة في الشوط الأول، ليتفوق على نيكس المتألق بنتيجة 31-23 في الربع الأخير ويضمن فوزه بفارق ثماني نقاط.

وإلى جانب بوكر، سجل ميكال بريدجز 21 نقطة لفينيكس، فيما أحرز المخضرم كريس بول 20 نقطة غالبيتها مع نهاية المباراة، لمساعدة صنز على الاقتراب أكثر من تحصين مقعده في الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

وبالتالي، عزز صنز سجلّ نتائجه مع هذا الفوز إلى 43 انتصاراً في مقابل 18 هزيمة، وحافظ على مركزه الثاني في جدول ترتيب المنطقة الغربية، خلف المتصدر يوتا جاز الذي مني بخسارة مفاجئة أمام مينيسوتا تمبروولفز.

وقال بوكر بعد المباراة "كنا نعلم أنها ستكون معركة عنيفة من البداية إلى النهاية. من الواضح أن سلسلة نتائجهم رائعة. لكننا أردنا أن نأتي إلى هنا ونريهم ما لدينا".

وكان نيكس قد نجح في تقليص الفارق إلى أربع نقاط قبل أقل من دقيقتين على نهاية المباراة، لكن ثماني نقاط سريعة من بول بينها سلة ثلاثية، ضمنت انتصار صنز.

وقال بوكر عن نقاط بول في نهاية المباراة "لقد كان هنا من قبل. التجربة أكبر برهان. لقد رأينا ما يمكن أن يفعله هذا الرجل على مدى 16 عاماً، لم يكن ذلك مفاجئاً لأي شخص".

من جهته سجل ديريك روز 22 نقطة لنيكس، في حين أنهى جوليوس راندل المباراة مع 18 نقطة، إضافة إلى 17 نقطة لكل من آر جي باريت وريجي بولوك.

© 2021 AFP