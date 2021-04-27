بايرن ميونيخ يعين يوليان ناغلسمان مدرباً قد يكون "الأغلى في التاريخ"

كريستوف ستاشه ا ف ب/ارشيف

صورة تظهر يوليان ناغلسمان (يسار) في حوار مع نظيره هانزي فليك على هامش مباراة بين فريقيهما الحاليين لايبزيغ وبايرن ميونيخ، ميونيخ في 9 شباط/فبراير 2020

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برلين (أ ف ب)

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء أن المدرب الحالي لنادي لايبزيغ يوليان ناغلسمان (33 عاماً) سيكون على رأس الجهاز الفني للفريق البافاري خلفاً لهانزي فليك الذي أعلن نيته الرحيل نهاية الموسم الحالي، في صفقة قد تكون الأغلى في التاريخ.

وقال النادي البافاري في بيان إن "بايرن وقع عقداً مع يوليان ناغلسمان ليكون مدرباً جديداً له. المدرب المتحدر من بافاريا، سيترك لايبزيغ لينضم إلى ميونيخ في بداية الموسم المقبل في 1 تموز/يوليو 2021، وسيكون عقده مع بطل ألمانيا لمدة خمس سنوات حتى 30 حزيران/يونيو 2026".

واعتبر عضو مجلس الإدارة والرئيس المستقبلي للنادي الحارس الدولي السابق أوليفر كان أن "طول عقد يوليان الذي يمتد لخمس سنوات، يظهر مدى ارتباطه ببايرن ميونيخ. ليس لدي شك في أننا سنشكل مستقبل بايرن الرياضي مع يوليان ناغلسمان بنجاح كبير".

من جانبه قال ناغلسمان إنه يغادر لايبزيغ "بقلب حزين".

ولم يحدد النادي المبلغ الذي سيدفعه للايبزيغ، لكن وسائل إعلام ألمانية أشارت إلى أن بايرن سيدفع نحو 25 مليون يورو تتضمن المكافآت، للحصول على خدمات ناغلسمان الذي ينتهي عقده مع فريقه الحالي في 2023.

وبالتالي، فإن هذا المبلغ يجعل من ناغلسمان أغلى مدرب في تاريخ كرة القدم، وفقاً لقناة "سكاي" وصحيفة "بيلد"، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سجله البرتغالي أندريه فياش بواش الذي انتقل من بورتو إلى تشلسي الإنكليزي مقابل مبلغ قدره 15 مليوناً عام 2011.

وسيحل ناغلسمان خلفاً لفليك، مهندس السداسية التاريخية لبايرن ميونيخ الموسم الماضي، بعدما طلب مؤخراً التنحي في نهاية الموسم بسبب خلافات مع إدارة النادي حيال سياسة التعاقد.

ويعتبر فليك المرشح الأبرز لخلافة يواكيم لوف على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الألماني عقب نهائيات كأس أوروبا الضيف المقبل.

- مهمة غير سهلة -

وبتوقيع ناغلسمان، وجه بايرن ضربة قوية بتأمين خدمات موهوب أصبح أصغر مدرب يصل إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في سن الثالثة والثلاثين مع لايبزيغ العام الماضي.

في المقابل، سيكون ذلك بمثابة تحقيق حلم لصاحب الأصول البافارية الذي لم يخف أبداً أن تدريب بايرن هو واحد من طموحاته.

وقال ناغلسمان "إنه لأمر مميز جداً بالنسبة لي أن أتولى منصب المدرب في بايرن".

من خلال توليه تدريب هوفنهايم في شباط/فبراير 2016، أصبح في الثامنة والعشرين من عمره أصغر مدرب في تاريخ الدوري الألماني.

نجح في الوصول بهذا النادي من قرية يقل عدد سكانها عن خمسة آلاف نسمة، وبرعاية ملياردير ألماني، إلى دوري أبطال أوروبا.

في العام 2019، وصل ناغلسمان إلى لايبزيغ، وفي الموسم نفسه أصبح أصغر مدرب يصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ونجح في جعل الفريق منافساً أساسياً لبايرن ميونيخ في الدوري، محتلاً المكان المخصص عادة لبوروسيا دورتموند.

ورغم ذلك، فإن الحمل لن يكون خفيفاً على كاهله، إذ إضافة إلى ضغط لقب المدرب "الأغلى في العالم" مع صغر سنه، فهو يصل على رأس فريق وجد ليفوز، وحيث تعتبر مسألة التتويج بلقب الدوري (على وشك الظفر باللقب التاسع على التوالي) أمراً مفروغاً منه.

وسيكون على ناغلسمان أن يتألق بشكل خاص على الساحة الأوروبية، من خلال نسيان الإقصاء المبكر في ربع النهائي على يد باريس سان جرمان الموسم الحالي.

ورغم ذلك، مع هذا الاختيار، لن يحسن بطل أوروبا الحالي من سمعته كـ"سارق المواهب" في الدوري الألماني، من خلال إضعاف منافسه المباشر والوصيف الحالي في الدوري (فارق 7 نقاط قبل ثلاث مراحل ونهاية الموسم).

سيجد ناغلسمان في بايرن دعامة خط دفاعه في لايبزيغ، الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو البالغ من العمر 22 عاماً، والذي أصبح انتقاله إلى بايرن ميونيخ اعتباراً من الموسم المقبل، رسمياً قبل أسابيع قليلة.

© 2021 AFP