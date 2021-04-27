بطولة ألمانيا: ناغلسمان يتعهد بعدم جلب نجوم لايبزيغ الى بايرن

فريق لايبزيغ فريق لايبزيغ/ا ف ب

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برلين (أ ف ب)

تعهَّد يوليان ناغلسمان بعدم جلب أفضل لاعبي فريقه الحالي لايبزيغ إلى صفوف فريقه المستقبلي بايرن ميونيخ عقب الإعلان الثلاثاء عن تعيينه مدربا للعملاق البافاري اعتبارا من الموسم المقبل خلفا لهانزي فليك.

وقال المدرب الشاب (33 عاما) في مؤتمر صحافي في ناديه: "الآن بعد أن منحني لايبزيغ الفرصة (للانضمام إلى بايرن)، لن أبدأ في أخذ لاعبين من صفوفه".

وأوضح ناغلسمان أنه لا يخطط للعودة بشاحنة فولكسفاغن مليئة باللاعبين، وقال "لن أستأجر (شاحنة) +تي 6+ للذهاب إلى ميونيخ وآخذ معي لاعبا أو اثنين من لايبزيغ".

وتابع أنه متأكد من أنه سيلتقي مجددا في بايرن ميونيخ مع أحد نجوم لايبزيغ، في إشارة الى قطب دفاع الأخير الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو الذي تم الإعلان في شباط/فبراير الماضي عن انتقاله الى الفريق البافاري اعتبارا من الصيف المقبل.

وسيخلف ناغلسمان على رأس الإدارة الفنية لبايرن ميونيخ المدرب فليك الذي طلب الرحيل في نهاية الموسم بعد خلاف مع المدير العام البوسني حسن صالح حميديتش بشأن التعاقد مع اللاعبين.

وأكد ناغلسمان الذي كان عقده مع لايبزيغ سينتهي في عام 2023، أنه لم يخطط لترك ناديه قريبا، وقال "تلقيت طلبات من أندية أخرى لكنني رفضت" قبل أن يكرر أن "حلمه مدى الحياة" كان تدريب بايرن ميونيخ.

ووافق لايبزيغ صاحب المركز الثاني في البوندسليغا خلف بايرن ميونيخ المتصدر، على السماح لمدربه الشاب بالمغادرة مقابل "رسوم انتقال عالية جدا"، كما قال رئيس النادي أوليفر مينتسلاف.

وقدرت العديد من وسائل الإعلام الألمانية الصفقة بما يتراوح بين 20 مليون يورو (24,17 مليون دولار) و30 مليون يورو، بما فيها المكافآت، مما سيجعله أغلى مدرب في تاريخ كرة القدم.

وعلى الرغم من أنه لم يؤكد هذه الأرقام، إلا أن مينتسلاف أشار إلى أنها دقيقة.

وقال "نحن لا ننكر الشائعات المتداولة".

وأوضح ناغلسمان أنه سيأخذ مساعديه بنيامين غلويك وتيمو هاردونغ اللذين انضما إليه في لايبزيغ من هوفنهايم حيث كانت تجربته التدريبية الأولى (2016-2019)، واختتم تصريحاته بالقول: "أي شيء آخر سيكلف 30 مليونًا أخرى".

© 2021 AFP